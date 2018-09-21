毒蟲駕車逆向逃 竹警深夜追逐逮捕

呂男（被壓制者）見警攔查不停還逆向逃逸，仍遭警方逮捕。（莊旻靜翻攝）

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對空鳴槍攔毒品通緝犯！新竹縣警察局新埔分局關西分駐所2名年輕員警，20日深夜巡經中豐路與台三線路口，因看到1台小貨車形跡可疑還闖紅燈，當場攔檢，但貨車駕駛卻見狀不停並逆向逃逸，過程驚險， 1警見狀對空鳴槍以喝止，並駕車並鳴笛追捕，後順利在南華派出所後方制伏駕車的呂姓男子，呂男為毒品、竊盜通緝犯，車上還有1.9克安非他命等證物，將移送法辦。

關西分駐所警員黃琨閎、趙俊豪20日晚間10點執行聯合查察，在台三線與中豐路口處，見到1台小貨車往龍潭方向，因形跡可疑且闖紅燈，2警前往攔檢，但貨車駕駛見警攔查，卻不停車，反而立即調頭，逆向往橫山方向行進，差點衝撞到警察及行經車輛。

黃琨閎見狀不對，先對空鳴槍喝止，隨後再與趙俊豪一同駕車跟追，過程也鳴笛警告貨車駕駛以及提醒來車，避免與逆向車發生事故，在跟追1公里左右、靠近南華派出所時，貨車駕駛汽車逃逸，2警也前往圍捕，最後在南華派出所後方將其制伏。

警方查出貨車駕駛為42歲的呂姓男子，因犯下毒品、竊盜遭到新竹地方法院、地檢署發布通緝，警方還在呂男車上發現安非他命1.9克、吸食器玻璃球等，全案警詢後，將依違反毒品危害防制條例罪嫌，將呂男移送法辦。

在追捕過程中，因夜間視線不佳，趙俊豪不慎摔倒，導致右腳、右手、右肩多處擦傷，不過經初步包紮已無大礙。新埔警分局長陳啟明表示，2年輕員警警覺性高，能臨危不亂鳴槍警告制止，在跟追嫌犯過程，還鳴笛警告、提醒來車，未發生事故及造成往來民眾受傷，英勇行為值得讚許。新竹縣政府警察局長張榮興獲知此事，也指派督長長許豐統、陳啟明等人，21日上午前往關西分駐所慰問2警，表達肯定之意。

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(中時 )

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