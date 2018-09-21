922世界犀牛日！連假來動物園和牠們度「中秋」

2018年09月21日 09:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

因為人類的貪婪與自私，很多動物都瀕臨絕種，可愛的犀牛也不例外！中秋節三天連假首日，碰巧也是一年一度的「世界犀牛日」（9月22日），不妨邀約親朋好友來動物園，除了向許久不見的動物朋友們說聲「嗨」！也和我們一起嚮應「世界犀牛日」活動，拒絕購買野生動物產製品，共同捍衛野生犀牛的生存權！

近年來，除了生態環境的變遷與破壞，犀牛最大的威脅就是人類為了私慾的獵捕與濫殺，導致現在野生犀牛的數量已經所剩無幾、瀕臨滅絕。「世界自然基金會」於2010年開始訂定「世界犀牛日」，希望在每年的9月22日，藉由串聯世界各地展開的保育行動，共同加強人們對於犀牛保育的重視。

明天（9月22日）是一年一度的「世界犀牛日」。（台北市立動物園提供）

犀牛主要分布於非洲，平常會成群在地形平坦、灌木濃密的地方活動，最大的特徵就是鼻子上又長又尖的角。許多人相信犀牛角有奇妙的藥效可以治百病，但其實犀牛角的材質就與人類的指甲一樣，也從來沒有科學證據證實過犀牛角具有醫療價值。在非洲，雖然設立了禁獵區和特別保護區，希望能藉此保護犀牛族群、阻止獵人的殘酷獵殺，但犀牛瀕臨絕種的情勢依然非常嚴峻。

請大家共同來捍衛犀牛的生存權利，讓我們的下一代還能見到凜然威風的「草原坦克」。（台北市立動物園提供）

明天（9月22日）就是一年一度的「世界犀牛日」，也希震在這個犀牛們生活環境被破壞、生命遭到威脅的時刻，喚起更多人對犀牛保育議題的重視，並盡一份心力，大家共同來捍衛犀牛的生存權利，讓我們的下一代還能見到凜然威風的「草原坦克」。

(中時電子報)