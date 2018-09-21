美參院26兆預算未含「長城」 竟因此惹怒川普

前往美墨邊界、視察「長城」高牆興建狀況的總統川普（圖右二）。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國之音（VOA）報導，為避免聯邦政府再次被迫「關門」，美國參議院（US Senate）於昨日以93票贊成、7票反對的絕對多數狀態，批准了8,540億美元（約26.22兆台幣）的政府預算案，包含五角大廈（The Pentagon）、醫療健康、勞工和教育等多個部門的新計畫預算，但此事卻讓總統川普（Donald Trump）非常不開心，甚至直接在其推特上開罵，「邊界高牆經費在哪裡？」

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對於美墨邊境高牆相當在意的川普，於推文內砲轟共和黨議員，「我想請問、這次離譜的預算案中，南方「長城」的建築經費去哪了？期中選舉（Midterm）後又會什麼狀況？民主黨人不斷掣肘執法和邊境單位，我們共和黨應該真正『硬起來』！」

但事實上，本次反對的7張票內、除了民主黨的桑德斯（Bernie Sanders）外，還有6名共和黨籍參議員投下反對票。此外，相較於川普如此「在乎」的態度，共和黨團卻堅持、邊牆經費之事，將延後到期中選舉落幕後的11月份再行商議，現階段是優先避免9月30日的大限之日發生。

川普最在意的「美墨長城」，未來恐將成為他與參院交鋒的引爆點之一。（圖/美聯社）

不過，對於川普「著急」態度，資深參議員約翰·康寧（John Cornyn）吐槽表示，「人會爬牆鑽地，沒有科技和系統輔助、一道冷冰冰的牆壁能做什麼？」而撥款委員會主席、資深參議員謝爾比（Richard C. Shelby）更直言，他曾向川普建言、「我贊成保衛邊界、也同意給予經費，但有些事情我們該做、有些卻不應該。打造一條2,000英哩長的高牆，會造成其他項目經費的排擠。」兩位參議員的態度，恐怕也意謂著、「美墨長城」的爭議仍將持續延燒。

(中時電子報)

文章來源：Trump demands a border wall but many Republican lawmakers aren’t convinced

文章來源：Trump Blasts Spending Bill With No Border Wall Funding

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