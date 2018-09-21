美參院26兆預算未含「長城」 竟因此惹怒川普

2018年09月21日 10:12 中時電子報 李靖棠

據美國之音（VOA）報導，為避免聯邦政府再次被迫「關門」，美國參議院（US Senate）於昨日以93票贊成、7票反對的絕對多數狀態，批准了8,540億美元（約26.22兆台幣）的政府預算案，包含五角大廈（The Pentagon）、醫療健康、勞工和教育等多個部門的新計畫預算，但此事卻讓總統川普（Donald Trump）非常不開心，甚至直接在其推特上開罵，「邊界高牆經費在哪裡？」

對於美墨邊境高牆相當在意的川普，於推文內砲轟共和黨議員，「我想請問、這次離譜的預算案中，南方「長城」的建築經費去哪了？期中選舉（Midterm）後又會什麼狀況？民主黨人不斷掣肘執法和邊境單位，我們共和黨應該真正『硬起來』！」

I want to know, where is the money for Border Security and the WALL in this ridiculous Spending Bill, and where will it come from after the Midterms? Dems are obstructing Law Enforcement and Border Security. REPUBLICANS MUST FINALLY GET TOUGH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年9月20日

Proud to have supported the #OpioidCrisisResponse Act. We have worked in a bicameral, bipartisan effort to fight our nation’s #opioidepidemic & present viable solutions for prevention. Looking forward to seeing this bill on @POTUS’s desk for his signature! https://t.co/n3FyBlXqs2 — Richard Shelby (@SenShelby) 2018年9月17日

但事實上，本次反對的7張票內、除了民主黨的桑德斯（Bernie Sanders）外，還有6名共和黨籍參議員投下反對票。此外，相較於川普如此「在乎」的態度，共和黨團卻堅持、邊牆經費之事，將延後到期中選舉落幕後的11月份再行商議，現階段是優先避免9月30日的大限之日發生。

川普最在意的「美墨長城」，未來恐將成為他與參院交鋒的引爆點之一。（圖/美聯社）

不過，對於川普「著急」態度，資深參議員約翰·康寧（John Cornyn）吐槽表示，「人會爬牆鑽地，沒有科技和系統輔助、一道冷冰冰的牆壁能做什麼？」而撥款委員會主席、資深參議員謝爾比（Richard C. Shelby）更直言，他曾向川普建言、「我贊成保衛邊界、也同意給予經費，但有些事情我們該做、有些卻不應該。打造一條2,000英哩長的高牆，會造成其他項目經費的排擠。」兩位參議員的態度，恐怕也意謂著、「美墨長城」的爭議仍將持續延燒。

(中時電子報)