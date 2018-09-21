周杰倫「天生敢為」 掀衣服讓KOBE看八塊肌

2018年09月21日 10:18 中時 陶福媛

周杰倫周四晚上出席帝舵表（TUDOR)為他舉辦的全球代言人發布會，是繼貝克漢、女神卡卡之後，第三位TUDOR表的全球代言人。周杰倫分享「天生敢為」就是他的成功之道，從小就膽子大，小屁孩時就敢和大學生尬籃球，在健身房遇到小飛俠布萊恩KOBE，還拉起衣服秀出自己的八塊肌，讓KOBE覺得很納悶。

周杰倫笑說，他當時不知那來的勇氣，先是和KOBE比二頭肌，接下來竟把衣服掀起來，把八塊肌秀出來和KOBE看，「當時有健身，什麼都敢秀，但現在.... 包得緊緊的！」引來一陣笑聲。

當了人夫和爸爸的周杰倫，似乎有了「幸福肥」，不時拿自己的身材開玩笑，還要大家安慰他一點也不胖，「昨天在IG貼了自拍照，老婆（昆凌）在上面留言，說我瘦了！」

最近周杰倫與林書豪一起主持《這就是灌籃》綜藝節目，私下兩人是球友兼麻吉，默契十足，周杰倫說他是林書豪的服裝造型師，借了不少衣服給林書豪，久了就送給他了。

TUDOR今年三月在BASEL宣布由周杰倫代言TUDOR全新的1926系列腕表後，直到周四才盛大舉辦發布會和慶祝晚宴「A Night with Tudor 1926」，周杰倫以妙言詮釋「天生敢為」（Born ToDare）的主題。

(中時 )