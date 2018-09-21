籃球》連足球也行？港媒爆料姚明接掌大陸足協

港媒謠傳姚明可能接下中國足協主席之位，隨即遭到中國籃協駁斥不實報導。(美聯社)

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中時電子報

才剛帶領中國大陸男、女籃雙奪亞運金牌的中國籃協主席「移動長城」姚明，最近卻遭香港媒體爆料，有可能取代蔡振華成為下一任中國足協主席，不過這項傳言隨即遭到中國籃協官方出面駁斥，更強調姚明不可能出現職位異動！

中國籃協20日晚間在官方微博上發表聲明，「近日有媒體發布新聞稱姚明有可能出任中國足協主席，此為不實消息，姚明和中國籃協工作正常，無相關變動。」徹底澄清姚明不會離開現職，轉而投奔他並不熟悉的大陸足球領域。

姚明是在去年2月正式當選中國籃協主席，上任後隨即推出不少新政，企圖幫助中國籃球更上層樓，除了積極打造中國CBA聯賽更加職業化，更率先把中國男籃拆成紅、藍兩隊，藉以備戰2019年在中國舉行的世界盃男籃賽。

事實上，姚明上任後的種種措施，也逐漸看出成效，像在雅加達-巨港亞運，中國男籃僅派紅隊應戰，仍靠周琦、王哲林、丁彥雨航等球員領軍成功摘金，中國女籃也順利封后，也讓每場亞運賽事都在場邊坐鎮的姚明顏面有光。

或許看到姚明成功帶領中國籃球重新起飛，才會謠傳他可能接掌中國足協主席之位，但畢竟姚明是籃球人出身，要他轉換跑道去管理目前一團亂的中國足球，恐怕他再有領導能力也沒辦法，隔行如隔山的道理，相信姚明也很清楚。

(中時電子報)

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