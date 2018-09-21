喜樂島推「公投反併吞」吳子嘉批成事不足敗事有餘！

2018年09月21日 10:11 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

喜樂島聯盟宣布10月要舉辦「全民公投反併吞」10萬人上凱道活動，並邀請民進黨公職人員參加，但民進黨中常會日前無異議通過，黨內各級黨公職及候選人不參加，也不應參與動員。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，總統蔡英文如果沒像當初林義雄有魄力的話，根本不痛不癢，更公開點名民視董事長郭倍宏的喜樂島是「成事不足，敗事有餘」，這只會讓民進黨的議員落選比例增加而已。

喜樂島聯盟日前宣布10月20日要舉辦10萬人上凱道活動，訴求「全民公投反併吞」，並邀請民進黨公職人員參加，但民進黨中常會日前無異議通過，喜樂島的活動不利選舉、時間不適宜、活動地點不恰當，黨內各級黨公職及候選人不參加，也不應參與動員。不過民進黨發言人吳思瑤卻又表示，這是原則性規範，希望大家遵循，會中並無提到黨紀問題。

對此，吳子嘉於政論節目《年代向錢看》中表示，除非今天民進黨中常會敢勇敢通過，像當年的林義雄做的事一樣，只要參加就開除黨籍。否則一定一堆議員還是立委參加這個活動的。因為在台南的如果沒有去表示台獨的話，馬上就會死的。而且同黨立委或市議員有去沒去，還可能用放大鏡檢視，如果有人沒去，就可能遭放黑函直接點名修理，或是在電視上直接點名要讓人落選。吳子嘉更直接點名郭倍宏的喜樂島是「成事不足，敗事有餘」，只會讓民進黨的議員落選比例增加而已。

吳子嘉更要蔡英文像當初時任黨主席的林義雄一樣，當年陳水扁當選總統，林義雄就公布了一個非常重要的命令，只要民進黨任何的黨員和黨公職敢攻擊國民黨，一律開除黨籍。當時是政權交接的重要時刻，因此移轉政權的最後一段沒有紛爭，民進黨通通約束，不准上街頭，不准攻擊國民黨，大家可以回頭去看新聞，在2000年的時候，民進黨做過這個事情。所以蔡英文要有魄力，去下令開除黨籍，才能夠解決問題。

而批踢踢網友也對民進黨下令黨員和黨公職人員不應參加喜樂島「公投反併吞」活動表示，「姚文智不是很支持這個嗎？再出來吠幾句阿」、「因為DPP要選舉了，怎麼可以參加偏激台獨，不過就算下令，有人跑去也沒辦法怎樣」、「這時候就不在意有沒有台灣價值了~~全黨不準參加」、「台灣價值呢，不敢獨喔」、「說獨的不敢獨，笑話」！

(中時電子報)