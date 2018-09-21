拒讓賴揆上台報告！藍委擋休息室、手勾手堵議場門

2018年09月21日 10:44 中時 楊佳穎

立法院新會期21日開議，安排行政院長賴清德進行施政報告並備質詢，而國民黨團原計畫「內外夾攻」杯葛，一邊阻止賴揆進入立法院、另一邊搶佔主席台；沒想到，賴清德卻搶先一步，早在8時許就與民進黨團總召柯建銘一同悄悄進入議場。對此，藍委索性直接堵在行政院長休息室門口，同時派人「手勾手」，分別守著各個進入議場的通道，全力阻擋賴清德進入議場。

國民黨團書記長曾銘宗等人21日一早6時許就現身議場，一一將「賴神愛吹牛、治水變滯水」「行政不中立、獨立機關變打手」「慰安婦受辱、蔡英文神隱」「賴清德綁樁、政策買票7400億」「假新聞真獨裁、箝制新聞自由」等標語擺上主席台，還在地面鋪上「東廠亂政、民主之恥」「促轉惡轉、賴揆道歉」大字；隨後一行人邊開會邊佔領主席台。

對於圍堵賴清德未果，曾銘宗受訪指出，原本預計要在8時15分到立法院門口堵賴，也不排除躺下，但賴清德提早到，國民黨團仍堅持不讓賴進議場、不開會。他也細數，中南部淹水，民進黨推給上帝，促轉會則是抹黑侯友宜，變競選打手，還有中選會故意刁難國民黨、民進黨想箝制言論自由等，國民黨團一定要抗議。

曾銘宗也說，現在柯建銘要求協商，國民黨團則會先等一段時間，一定要先擋賴清德，不讓他進議場，而協商時也會提出該堅持的相關意見。他強調，狀況都在掌控中，進立法院的門共有6個，都有擬定相關因應方案，且國民黨有兩個備案，自己6時就到場先佔主席台，再來則是擋賴進立院，但沒想到賴清德8時02分就到，以前都是8時45分才來。

行政院發言人Kolas Yotaka受則訪表示，賴清德很重視赴立院報告一事，所以提早抵達，也有事先跟黨團討論優先法案，盼立院一切和平。至於國民黨團將杯葛賴上台，她表示，促轉會將公佈調查報告，政院尊重促轉會，也希望在野冷靜，且政院的施政報告方針及預算，人民有權知道。

(中時 )