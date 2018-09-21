丁守中：上任兩個月後 專家評定大巨蛋解方

2018年09月21日 10:13 中時電子報 綜合報導

大巨蛋上午進行都市設計審議大會。無論容留人數、疏散計畫、電腦疏散模擬等問題均無共識。國民黨臺北市長參選人丁守中痛批「大巨蛋無解 、

柯文哲無能」。他並承諾未來上任市長後，將於兩個月內由専家評定，立即解決大巨蛋問題。

丁守中也批評，臺北市長柯文哲對大巨蛋拿不出辦法，把一顆「郝蛋變壞蛋」，連台北藝術中心也進度緩慢。但柯文哲很會做假，為求不丟臉難看，又要求施工單位趕快完成外觀玻璃帷幕牆，並拆除鷹架，這是徹底的弄虛做假，「柯政猛於唬爛」。

圖／丁守中辦公室 提供

丁守中今晚在臉書po文做了以上表示。他強調，自己可以保証，有能力面對問題解決問題，更不會像柯文哲説一套做一套，嘴裡喊公開透明，卻私下不斷與遠雄密會。

丁守中也指出，柯文哲說，內湖交通上任後三個月內解決，現在已經三年多了，不但沒解決，更塞、更擠、讓人更難以接受；柯文哲只冷回一句：內湖交通沒救了。

此外，丁守中表示，柯文哲承諾四年兩萬戶、八年五萬戶公宅目標，現在四年快到了，年底才勉強完成2648戶，還全是郝前市長任內規劃發包施工；柯文哲又是一句：數字要下修、政策本來就是需要修改。

丁守中說，大巨蛋問題，更是柯文哲代表作，跳票紀錄里程碑。一顆巨蛋被擺在市中心黃金地段擺爛四年也就算了，上個月柯文哲誇口說兩週內解決，結果過了一個月才都審，大張旗鼓地開會直播，還是沒有任何共識。四年無解，証明柯文啠無能。

(中時電子報)