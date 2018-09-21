阿聯酋空姐北車遭「借錢哥」襲胸 怒：台灣怎變這樣！

馬籍阿聯酋空姐台北車站遭色狼襲胸，事後不滿警察處理態度消級。（圖／翻攝畫面）

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中時電子報

1名馬來西亞籍阿聯酋航空陳姓空姐（35歲），本月18日晚間6時許，在台北車站遭一名男子粗暴伸手襲胸，還將她攔下借280元，陳女原以為是不小碰觸，不予理會，不料竟被擋住去路，三度伸手對她胸部搓揉，氣的3年沒來台灣的她崩潰：「台灣怎麼變成這樣！」

陳女說：「跟我借錢時就一直盯著我的胸部，借錢根本只是幌子，只是要趁機非禮，非常噁心！」，據她形容，這名男子年約20餘歲，身高約170公分，著短袖上衣、短褲、拖鞋，臉上戴著口罩。

據《蘋果》報導，陳女遭色狼襲胸後，搭電扶梯上樓時遇到4名制服警員，於是上前向警方敘述過程與求助，但她說：「可怕的是，員警們面無表情，還形容了那個人的長相給我聽，說那個人是慣犯，常常在台北車站找漂亮的女生來非禮或討錢，甚至搶走錢包。」，問警察是不是該有點作為時「警察竟然說那你就放在你的Facebook啊，告訴大家有這件事情，要大家來台北車站的時候要小心這個人。」感覺警方態度很消極。

陳女指出，她從事空服員已經12年，空服員都有受過自衛課程訓練，工作時會拿平板電腦擋住胸口防範，但北車被襲胸，是她走遍那麼多國家，第一次在眾目睽睽下被人家非禮，也是第一次被警察拒絕來幫忙。

台北分駐所長蘇中泰內部調查後向《蘋果》記者表示，當日確有同仁遇到外籍女子指稱遭性騷擾，警方當時便建議被害女子，隨警員返所製作性騷擾筆錄，，但當事人因趕時間未配合，警方會再設法聯絡陳女報案意願，並循線調查「借錢哥」是否涉及不法，同時呼籲民眾遇到類似狀況，應「大聲呼叫」、「請求協助」。

(中時電子報)

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