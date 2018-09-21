世界盃室外拔河錦標賽 景美師大聯隊已獲3金

中華台北－景美師大女子拔河聯隊19日起赴南非開普敦參加「2018世界盃室外拔河錦標賽」，截至目前已獲得3面金牌。（景美女中提供）

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中華台北－景美師大女子拔河聯隊19日起赴南非開普敦參加「2018世界盃室外拔河錦標賽」，截至目前已獲得3面金牌。（景美女中提供）

中華台北－景美師大女子拔河聯隊19日起赴南非開普敦參加「2018世界盃室外拔河錦標賽」，台北時間19日展開首日比賽，即在U23混合組560kg拿下金牌，台灣時間20日下午4時、晚上8時U23女子500kg組、女子540kg公開賽也都拿到金牌，前2日賽程總共收下3金。接下來將進入各國拔河代表隊參賽的錦標賽賽程。

根據賽程，景美師大女子拔河聯隊19日先參加U23混合560kg公開賽後，20日為U23女子500kg、女子540kg兩場公開賽；台灣時間21日進入錦標賽，包括混合580kg、女子500kg、U23混合560kg，22日則是最後兩場U23女子500kg、女子540kg。

景美師大、體大壽山組成聯隊19日先參加U23混合組560kg公開賽，最後與南非 SA Gazelles爭冠，順利以2：0奪金；20日首場賽事U23女子500kg則在金牌戰遭遇勁敵「南非Disa Ladies」，雙方一度呈現拉鋸，但最後還是以2：0奪金。

20日稍晚女子540kg公開賽含中華台北共10隊參賽，因此第一輪就要比9場，但 景美師大女子拔河聯隊順利晉級，最後也以2：0擊敗巴斯克，拿下世界盃賽程的第3面金牌。

今天台灣時間下午4時將進行混合580kg錦標賽、晚間8時為女子500kg錦標賽、8時30分唯U23混合560kg錦標賽。自2010南非世界盃起，景美師大女子拔河聯隊在女子500kg都獲得金牌，今年仍希望成功衛冕。

(中時 )

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