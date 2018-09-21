雲林縣第一座公立SPA游泳池啟用

雲林縣麥寮高中游泳池不但是溫水池，還是全縣第一座公立SPA游泳池，21日上午啟用，學生開心游泳戲水。（許素惠攝）

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雲林縣麥寮高中游泳池不但是溫水池，還是全縣第一座公立SPA游泳池，內有烤箱，21日上午啟用。（許素惠攝）
雲林縣麥寮高中游泳池不但是溫水池，還是全縣第一座公立SPA游泳池，內有按摩池，21日上午啟用。（許素惠攝）

氣泡床、蒸氣室、烤箱、兒童戲水池…這可不是什麼豪華會館設備，而是雲林縣麥寮高中的SPA游泳池，21日上午啟用，不只師生歡喜若狂，鄉民也躍躍欲試，連縣長李進勇、麥寮鄉長許忠富等人都想下水體驗，除了師生，課餘也將開放給社區付費使用。

該游泳池為全縣第一座公立的SPA游泳池，麥寮鄉老人會太鼓隊、麥寮國小飛龍隊精彩演出，揭開典禮序幕，李進勇、許忠富、麥寮代表會主席蔡長昆、麥寮高中校長林正雄等剪綵，宣告正式啟用。

李進勇指出，雲林沿海冬季嚴寒，東北季風肆虐，教育部及縣府於是補助麥高興建溫水游泳池，除提供學生游泳教學外，亦開放民眾付費運動，提供泳迷一個好的運動地點，如今設備更新穎多元，是全鄉之福。

許忠富表示，麥寮公所補助麥高1500萬元，設置了氣泡床、蒸氣室、烤箱，還有兒童戲水池等SPA設備，升級麥高游泳池除了溫水外，也成為更多元、舒適的親水場域。

林正雄感謝各界的協助，讓該校教學設施更前進完善，該游泳池在學生課餘時間，將開放給鄉親付費使用，歡迎大家一起來游泳。

(中時 )

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