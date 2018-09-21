拉近年青族群，蔣萬安與大寮林園邱于軒玩抖音！

2018年09月21日 10:26 中時電子報 綜合報導

距離年底大選僅剩64天，候選人為了獲得選民清睞，紛紛出奇招以新的思維、新的做法來打動年輕人的心。

而高雄市大寮、林園市議員參選人邱于軒為了宣傳9月30日她和韓國瑜的大寮競選總部成立，特別與當天特地南下與會的立院男神蔣萬安一起「學貓叫、玩抖音」！就是希望藉此拉近與年輕族群的距離，讓人看到邱于軒有活力的一面，也了解國民黨青壯派栽培新世代的用心！

邱于軒表示，她是高雄市第十一選區（大寮、林園）二十年來唯一一位參選市議員的年青人，她具備美國密西根州大行銷和高醫長照雙碩士，社工出身的她從事公益已有十年經驗！于軒的選戰策略除了勤走基層，身為三寶媽的她更主打婦幼和民生議題，如努力推動免費健檢和校園設置雙機（冷風機和空氣清淨機）等，希望跳脫傳統組織戰，讓人看到她的專業和年青人所開創的新政治！

邱于軒更強調，大寮林園要翻轉才有進步，青年的我們，希望透過選舉選賢與能「而非選錢且無能」。希望多給年輕人機會！

而蔣萬安對于軒的理念也十分肯定，他表示：823雨災讓大寮林園基礎建設之缺乏立馬現形！一個地方淹了二十年，太誇張了！真的需要一位專業、認真且用心提出政策的市議員來監督，地方才會進步！年青人引領未來，希望大寮林園的朋友能支持年輕、專業的邱于軒！

(中時電子報)