福衛五號祭好康 開放免費下載遙測影像

2018年09月21日 10:38 旺報 李侑珊

福衛五號遙測東沙環礁影像。（國研院提供）

福衛五號遙測澳洲新南威爾斯柏克鎮影像。（國研院提供）

歷經近13個月早期軌道操作、衛星各項功能驗證，以及衛星影像輻射與幾何調校階段，國家實驗研究院太空中心於9月21日正式開始營運銷售福爾摩沙衛星五號的遙測影像。為慶祝福衛五號影像正式營運銷售，太空中心提供一張A3大小的福衛五號影像大圖，提供民眾下載，讓國人一同欣賞福五的遙測成果。

國研院強調，福衛五號影像大圖雖供下載，但不可做為商業使用，未來太空中心也會不定期提供A3大圖上架，公布於國研院及太空中心的臉書粉絲團，供國人免費使用。

此外，國研院太空中心另提供三個不同管道，讓使用者取得影像，第一是「國研院太空中心官方網站－福衛五號精選影像」，民眾可以進入網頁瀏覽或免費下載福衛五號影像圖檔。

第二是「科技部資料市集」，國研院太空中心將陸續提供部分福衛五號影像至資料市集，大專院校或產業界研究人員可以登入申請取得福衛五號影像，進行相關研究或產品開發。

第三為「國研院太空中心福爾摩沙衛星影像服務」的福衛五號產品申購平臺，客戶可以登入此平台，直接購買福衛五號影像，或是福衛五號非緊急的標準取像服務。客戶透過福衛五號產品申購平臺訂購的歷史影像或是經由取像服務下傳的新影像，若是一般產品，可在三個工作天內遞交；若是較高品質的產品，則可在四個工作天內遞交，以上皆優於國外衛星影像遞交時間。未來在影像自動化處理完成後，可望進一步縮短影像遞交的時程。

國研院指出，前述第二、三項管道原須付費方可取得影像，但為推廣衛星影像的使用，在今年底之前，客戶可以限量免費取得福衛五號臺灣地區的歷史影像。

國研院指出，福衛五號是我國第一顆自主發展的高解析度遙測衛星，其主要目的是要接續福衛二號遙測衛星任務，提供國內外近及時的衛星影像產品及服務。

國研院表示，福衛五號於台灣時間2017年8月25日順利發射升空，第一張影像於9月8日下傳到位於新竹的地面接收站。國研院太空中心在發現衛星影像有光斑現象後，透過星上調焦及演算法校正，已使衛星影像品質符合原訂規格。

國研院說，目前太空中心除已提供福衛五號影像予國土資訊系統（NGIS）供小組成員使用外，亦已於多次國際災難事件提供影像予「日本守望亞洲災害監測組織」（Sentinel Asia）等國際救援單位，並陸續提供樣品影像予國外客戶，例如美國Apollo Mapping、澳大利亞Arlula等公司，皆已獲得正面回應，將洽談後續代銷事宜。

福爾摩沙衛星五號影像下載相關網頁：

民眾免費下載A3大圖網址：

https://drive.narlabs.org.tw/navigate/s/3F90C544E1824AC2AC2B1458EB6837C4GUY

「國研院太空中心官方網站-福衛五號精選影像」網址：

http://www.nspo.narl.org.tw/tw2015/gallery/image_FORMOSAT-5_list.shtml

「科技部資料市集」網址：

https://scidm.nchc.org.tw/dataset

「國研院太空中心福爾摩沙衛星影像服務」網址：

http://www.nspo.narl.org.tw/fsimagery/#

(旺報 )