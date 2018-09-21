羨慕日本女孩的美體養成？563種生酵素幫助好肌質

2018年09月21日 10:33 中時電子報 綜合報導

「女人要出的了廳堂、進的了廚房。」在高標準的要求和期許下，亞洲女性往往忽略了要好好照顧自己的重要性，長期的外食、營養不均衡、高壓力、勞累、代謝不正常等情況，不僅導致排便不順暢、虛胖，也讓肌膚黯淡無光，心情也大受影響。若想要為自己扭轉這樣的惡性循環，美容養生大國，日本女性的保健之道或許值得借鏡。

去過日本的民眾都親眼看過，無論是幾歲、單身與否，日本女性從內而外散所發出的「好肌質」令許多台灣女性羨慕不已。事實上，日本人非常講求養生之道，許多人每天都隨身攜帶必吃的健康補給品，尤其是能夠幫助腸胃蠕動的「酵素」，更是許多日本女性每天不可或缺的營養品。

在日本打開電視，經常會看到專業的美容節目在討論酵素，因為人體內的酵素會隨著年齡增長而流失，不過酵素能夠幫助體內環保，是身體機能重要不可或缺的營養素，更能幫助恢復好氣色，所以補充體內的酵素對於防止老化便顯得很重要；反觀在台灣，民眾對於酵素的了解卻很有限，或許這也是日本女性好肌質令許多台灣女性羨慕不已的原因之一。

在日本相當受到歡迎的酵素產品，已有業者將它引進台灣，對於標榜日本大廠專為女性研發的「563美體酵素」，業者表示，由於其生酵素是由蔬果濃縮的563種「活」性酵素，加上含有野草與麴菌、比菲德氏菌等21種益生菌、BR-108原生乳酸菌，合計超過10億個以上的乳酸菌，以及其它市售酵素很少含有的三大美容膠原蛋白、玻尿酸、胎盤素，故甫一上市便受到許多消費者的青睞。

無論幾個都吃得下的美味麵包，由蔬果濃縮的563種「活」性酵素營養品更顯重要。〔圖／563美體生酵素提供〕

其實，不少美容醫學期刊都曾經提到，因為女性每個月總有幾天容易氣虛，在排毒整腸的過程中，肌膚與營養會加速流失，對此，業者表示，膠原蛋白、玻尿酸對於想要擁有Q彈好膚質的女性更是攝取的必備成分之一，但一般市售酵素卻鮮少含有膠原蛋白等成份，必須再去額外補充，而「563美體生酵素」便強調可以一併提供女性所需。除此之外，還添加了類中藥食補般的補給，不僅像是綜合維他命般可幫助女性恢復精神、促進代謝，一粒補充多種美容健康所需，月事來也能輕鬆保持心情愉悅。

除了幫助女性做好體內環保、充分補給流失的營養外，業者強調，為了體貼講求方便、快速的現代女性，在包裝上也特地設計成方便隨身攜帶，能夠簡單的「一包搞定」，幫助改善惱人的宿便問題，保持腸道通順、促進代謝回復正常，只要腸道健康，當然可以時常保有充滿魅力的好氣色。

不過，業者也特別提醒，目前市售的酵素產品琳瑯滿目，消費者務必先瞭解自己身體的需求，並在購買前看清楚產品的產地與原物料，另外，配合酵素本身的特性，補充完酵素每天記得飲用大量的水，才能讓酵素良好發揮其活性；不過若在使用期間有感到任何不適，即應立即停止使用，並盡快向專科醫師尋求協助，確認用健康正確的方式讓自己重回光澤與自信。

(中時電子報)