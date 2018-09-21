張天欽調查報告出爐 促轉會：言論極為不妥、態度輕佻

2018年09月21日 10:49 中時 季節 、 陳君瑋

促轉會912專案調查報告記者會上委員葉虹靈（左起）、楊翠、彭仁郁公布初步調查結果，明確指出張天欽等人的發言與心態明顯失當。（陳君瑋攝）

促轉會912專案調查報告記者會上委員楊翠公布初步調查結果，明確指出張天欽等人的發言與心態明顯失當。（陳君瑋攝）

促轉會912專案調查報告記者會上委員葉虹靈（左起）、楊翠、彭仁郁公布初步調查結果，明確指出張天欽等人的發言與心態明顯失當。（陳君瑋攝）

促轉會912專案調查報告記者會公布初步調查結果，明確指出張天欽等人的發言與心態明顯失當。（陳君瑋攝）

針對促轉會前副主委張天欽和其幕僚失言風波，促轉會21日召開記者會，發布調查專案報告，表示將導正同仁轉型正義觀念之偏差、強化組織內部協調與溝通，但也聲稱，不會因為這次的風波，就停止對於加害體系與加害者責任的討論。

促轉會委員兼發言人楊翠說，8月24日及8月27日兩次「會議」均為張前副主委口頭通知，臨時召集相關人員進行討論，並非正式會議，既未發出議程，亦無會議記錄。然而，即便0824為非正式會議，張前副主委及部分參與者於討論過程中之發言仍屬嚴重失當，有違促轉會同仁執行轉型正義業務時應懷抱的嚴正態度及道德高度。

楊翠表示，儘管8月24日討論之性質，純屬同仁間於非正式會議的談話，並未於後續形成具體指令或交辦事項。但討論中部分言論極為不妥，無論是將他人嘲笑自身所屬機關的話語提出來談論，態度輕佻，或是模擬國會互動推演中的不當類比，在理念、態度及動機上，均與促轉會所欲推動的轉型正義價值相違，顯示相關人員對轉型正義認識不夠全面與深入，在執行職務時的態度也必須嚴肅檢討，的確不適合再從事與轉型正義之相關工作，對於他們的後續責任，促轉會將整備相關資料，交付第9次委員會議中提請討論。如有關機關欲對相關人員有無違法情事進行調查，促轉會將尊重並全力配合。

(中時 )