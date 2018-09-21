新北首座山林公園 瑞芳運動公園動工

瑞芳運動公園，今（21）日舉行開工典禮。（李怡萱攝）

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李怡萱
瑞芳運動公園將是新北首座融合自然地景、呼應原有山勢地形的公園步道。（李怡萱攝）

新北首座順應自然地形，融入原有山林地景規劃的瑞芳運動公園，今（21）日舉行開工典禮，市長朱立倫表示，這裡將成為瑞芳區的運動新據點，未來將提供鄰近學校孩子放學後運動休閒好去處，也希望為九份、金瓜石觀光旅遊增添一個運動休閒新亮點。

朱立倫說，金山寺住持願意將土地捐贈供市府規劃運動公園，提供既有綠地環境活化建設，市府非常感謝。瑞芳運動公園是首座融合自然地景、呼應原有山勢地形規劃步道，民眾可以享受山林進行健走運動，整個瑞芳運動公園設有戶外籃球場、成人體健設施、健走區、全區環園步道、林野遊憩觀景區及共融式遊戲場等設施，滿足男女老幼各年齡層使用需求，打造一個充滿驚喜的運動公園。

體育處表示， 新北市共規劃16座國民運動中心及1座運動公園，目前已完成12座國民運動中心，9月30日三鶯運動中心即將啟用，林口、新店、五股運動中心及瑞芳運動公園也將陸續完工，帶動新北市規律運動人口達3成5。

為了持續帶動地方運動風氣，三鶯國民運動中心預計將於9月30日啟用，接下來林口、新店、五股國民運動中心及瑞芳運動公園將陸續完工啟用。

體育處指出，瑞芳運動公園興建工程完工後，將成為當地熱門的親子踏青景點，吸引更多市民來到這裡運動吸收天然芬多精，讓新北市男女老幼全民動健康，一起來運動健走，未來也歡迎來九份、金瓜石旅遊的民眾，可以增加瑞芳運動公園這健康休閒新景點。

(中時 )

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