廣深港高鐵香港段23日通車 「動感號」內裝搶先曝光

2018年09月21日 10:54 中時電子報 李靖棠

[中國新聞] 新聞觀察：廣深港高鐵車票今起開售 | CCTV中文國際

據大陸央視新聞報導，連結廣州-深圳-香港之間、興建多年的廣深港高鐵最後一哩路「香港段」，將於本月23日正式通車，未來從香港出發、前往大陸各城市之間的交通將更為便利。而港鐵也於今日搶先向媒體曝光，讓外界能先一步目睹、未來負責從香港出發班次的「動感號」列車內裝。

票選命名為「動感號」（Vibrant Express）的列車，將採用由中車青島四方製造、客製版的和諧號CRH380A高速動車組，車身以銀色為主，兩端以紅色圍繞駕駛室前窗和車燈、搭配兩側橙色弧形紋，列車最高時速可達350公里，目前計畫在香港段以時速200公里運行。

寬敞的2-2配置動感號一等艙。（圖/中新社）

動感號所有座椅均可轉向，讓團體旅客更為方便。（圖/中新社）

動感號車廂內全面裝設wifi訊號，全車可提供579個座位，並配有輪椅座位、母嬰室、無障礙衛生間等設施，更貼心地提供、香港和內地兩種不同規格的插座，以滿足兩地不同旅客的需求。而二等座的配置採用2-3座位、有橘色和銀灰兩種色調；一等座則採用2-2座位，以紅色與銀灰為主。而全車廂座椅均可轉向，方便團體或家庭搭乘時相互照應。

香港動感號高鐵二等座採用2-3編制。（圖/中新社）

即將通車的香港動感號列車組上，提供兩種不同款式的電源插座。（圖/中新社）

未來全線通車後，從香港至深圳福田僅14分鐘、至深圳北23分鐘、至廣州南48分鐘。而搭乘高鐵來往香港及內地的旅客，到達西九龍總站後，均可在站內一次性完成兩地的出入境手續，即「一地兩檢」計畫。從西九龍出發，前往廣州單趟車費為260港幣（約964.3台幣）、前往福田則為80港幣（約296.7台幣）。

香港動感號列車上也提供殘疾人士專用的輪椅座位。（圖/中新社）

經票選命名、香港港鐵選定「動感號」為新高鐵列車的名稱。（圖/中新社）

廣深港高鐵全線設廣州南站、慶盛站、虎門站、光明城站、深圳北站、福田站和西九龍總站共7個車站。其中，位於香港的西九龍站總建築樓面面積約43萬平方公尺，為世界上最大的地下鐵車站。去年估計，光是香港段的工程總造價就高達715億港幣（約2,651.7億台幣）。

(中時電子報)