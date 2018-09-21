日成功製造「卵原細胞」 人工卵子已不是夢

2018年09月21日 11:02 中時 黃菁菁

《讀賣新聞》報導，京都大學齋藤通紀教授等人的研究小組宣布，已利用人類的iPS細胞（誘導性多功能幹細胞）成功做出形成卵母基礎之「卵原細胞」（ oogonia ），將來可望有助於究明不孕症的原因。該論文已於21日發表在美國科學雜誌電子版上。

研究小組是在獲得大學倫理委員會批准後，用人類的iPS細胞製作出形成精子、卵子的最早階段之「原始生殖細胞」，並在此細胞上，加入大量的取自老鼠胎兒的卵巢細胞加以培養，結果到了第77天，其中一部分成功培育出卵原細胞。

不過，要讓卵原細胞更進一步成熟到長成卵子，必須重現人類的卵巢環境，這次利用老鼠細胞的方法是很難做到的。研究小組考慮，今後再利用人類的iPS細胞製造卵巢細胞等其他方法。

報導指出，即使利用改良的方法，從人的iPS細胞製造出卵子，日本政府的方針仍然是禁止讓人工卵子受精的。齋藤教授表示，「目前還無法應用在不孕症治療上，但若能用不孕症女性患者的iPS細胞製造出卵子的話，便可研究探索不孕症的原因。」

北海道大學生物倫理學教授石井哲也指出，「目前已快到了可以製造出卵子的階段了，但若沒讓人工卵子受精的話，便無法證明卵子的功能。現在社會應該開始認真討論，在倫理的考量上，研究到哪個階段是能被接受的。」

(中時 )