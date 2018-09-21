促台德高教交流 陽明大學、海德堡大學簽署雙聯學位

2018年09月21日 11:26 旺報 李侑珊

陽明大學與德國海德堡大學已交流十年。（陽明大學提供）

陽明大學學術代表團本週訪問德國海德堡大學。（陽明大學提供）

陽明大學與德國海德堡大學簽訂雙聯學制，最快明年開始，陽明大學博碩士班研究生可同時取得德國海德堡大學及陽明大學雙學位，這項雙聯學位計畫，預計將從陽明生醫工程學院及生命科學院開始啟動。

陽明大學與海德堡大學自2008年簽訂學術合作及學生交流備忘錄，過去10年，兩校累計35名學生互訪，每年定期輪流舉辦雙邊研討會，密集的學術交流，終於在今年有了學術外交重大成果，讓雙方得以簽訂雙聯學位。

陽明大學國際事務長蔚順華表示，今年適逢兩校交流10周年，雙聯學位簽訂不僅對陽明意義重大，不僅有助於台灣與德國的雙邊交流，這些學生未來都是台灣外交的種子，對於學生而言能同時獲得國際知名大學學位，兼顧語言、學業、文化交流的優點，也能提升自己的國際競爭力。

陽明大學校長郭旭崧本週率團訪問德國海德堡大學，除受邀參加醫學研討會外，雙邊達成重要合作成果，簽訂碩博士雙聯學位備忘錄，兩校互相採認授課學分，未來陽明大學生醫工程學院以及生命科學院的碩士生，只要在台灣修課一年，就可申請前往海德堡大學就讀，就讀期間只需繳交台灣學費，不必再負擔德國學費，畢業後同時取得兩校學位，大幅降低學生負擔。

海德堡大學創校於十四世紀，是德國最古老大學，至少有56位諾貝爾獎得主曾在此任教、求學或研究。2008年該校的諾貝爾醫學獎得主郝森(Harald zur Hausen)曾經受邀訪問陽明大學，隨後任職本校生醫光電研究所的費伍岡(Wolfgang Fischer)教授，也接受海德堡大學邀請擔任理論物理學客座教授。去年在陽明大學神經科學研究所所長連正章的推薦下，海德堡大學醫學院的莫尼耶教授(Hannah Monyer)獲頒台灣科技部杜聰明獎。

陽明大學表示，這是陽明大學第三次與國外名校簽訂雙聯學位，包含法國特魯瓦工程技術大學(University of Technology of Troyes)、馬來西亞拉曼大學(University Tunku Abdul Rahman)都已完成簽訂。目前已有5名陽明學生取得法國特魯瓦工程技術大學學位，該校一位學生也在陽明完成碩士學位後攻讀博士學位。馬來西亞拉曼大學目前則有一位學生預計於本學期取得陽明學位。

(旺報 )