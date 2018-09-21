美帥氣軍官贈百萬美金「愛的禮物」？50歲單身女夢碎

2018年09月21日 11:01 中時 陳淑芬

50歲陳姓單身子為收取美國軍官寄來的百萬美金愛的禮物，到銀行匯運費，所幸，行員及警方及時阻詐。（陳淑芬翻攝）

假帥氣軍官在網路大灌迷湯，陳女險遭「假軍官網路愛情」手法詐財。（陳淑芬翻攝）

住在南投的50歲陳姓單身女子險陷網路愛情詐騙案，詐騙集團以帥氣美國軍官照詐稱是美國軍官，對陳女甜言蜜語大灌迷湯，還說要寄「愛的禮物」百萬美金給她當見面禮，並附軍事文件要她代管，還有貨運公司通知須繳運費新台幣5萬元。陳女信以為真依指示到銀行匯款，行員及保七第一大隊員警發現有異，及時勸阻這起「假軍官網路愛情詐騙」。

陳女指出，她在在社群軟體IG上認識自稱是美國支援聯合國派駐伊拉克維和部隊華裔軍官Willson Kim（威爾森．金），以帥氣穿軍服的美國軍官照作為大頭照，還不時會寄生活照片給她，採溫柔攻勢聲稱深愛陳女，要寄一箱百萬美金給她當見面禮，內附有1份重要的軍事文件請她代為保管，退伍後就會來台灣與她相會。

「我來的時候，會為你和我買一所房子」、「我想和你在台灣開一家生意」、「和你一起變老」，「美國軍官」的甜言蜜語讓陳女編織起愛情美夢，他還寄來的「愛的禮物」照，內有一箱美金及文件。詐騙集團分飾美國軍官及貨運公司，分飾兩角來對陳女洗腦。

陳女深信匯台幣5萬運費，就能得到百萬美金的禮物，並協助軍官保管重要文件，107年9月18日下午，陳女依照指示至台灣銀行南投分行臨櫃辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起台銀行員注意，通報派駐台銀的保七員警關心瞭解。

員警與行員發現陳女根本就不知道錢將匯往阿拉伯杜拜，不斷勸說陳女，她遇到典型的「假軍官愛的禮物」詐騙手法，百萬美金與軍官的合照都是合成的假照，陳女再員警等苦口婆心勸說下才瞭解她的網路愛情原是一場騙局。

(中時 )