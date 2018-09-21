北歐精靈珠寶Trollbeads 打造冒險旅程

2018年09月21日 11:38 中時 吳娮翎

Trollbeads魔法巫婆鞋純銀手鍊組。（Trollbeads提供）

Trollbeads魔法巫婆鞋純銀手鍊組。（Trollbeads提供）

Trollbeads戀戀極光金手鐲組。（Trollbeads提供）

Trollbeads 2018 AdventureBegins開箱圖。（吳娮翎攝）

北歐寶石精靈珠Trollbeads，今年秋季推出全新Adventure Begins系列，設計師們把世界當成是一個遊樂場，認為每個人從生活中激發靈感，跟隨著好奇心去屬於自己冒險旅程。

Adventure Begins系列設計師Louise Rimpler認為，偉大的冒險旅程，不管是注定或是一時興起，皆來自那些與現在有關的經歷，無論你是想要搭乘飛機、熱氣球、還是火車、汽車，都可以自己選擇！Adventure Begins系列所有琉璃精靈珠都非常細緻且色彩絢麗，象徵著無比的力量與勇氣。

Trollbeads認為，不僅手鐲、手鍊、項鍊，甚至是髮飾都可以用精緻的精靈珠來裝飾。《愛麗絲鏡中奇遇》一書興起後，歐洲將馬蹄形髮箍稱作「愛麗絲髮箍」，全新的Adventure Begins系列，設計師Lise Aagaard，使用全新的愛麗絲純銀髮箍，將Trollbeads珠寶的裝飾品帶到頭髮上，更特別引進最典雅的法式弧紋梳，並以北歐最精湛的工藝技術，將髮飾品以混搭、時尚的創意概念，打造美麗個性的外觀。

(中時 )