歐盟版「一帶一路」出爐　陸外交部：十分歡迎˙

2018年09月21日 11:40 旺報 賴志昶

記者賴志昶／綜合報導

歐盟19日推出《連接歐洲和亞洲—對歐盟戰略的設想》政策，被指為歐洲版的「一帶一路」。對此，大陸外交部發言人耿爽20日表示，中方始終積極支持亞歐互聯互通，這也是「一帶一路」倡議的一個重要目標。

歐盟委員會19日公佈題為《連接歐洲和亞洲—對歐盟戰略的設想》文件，為歐盟迄今就歐亞互聯提出的最為全面系統的主張。文件提到中歐互聯互通平台、亞投行等中歐合作計畫。

耿爽對此指出，文件積極評價亞歐互聯互通的意義和對促進亞歐經濟增長的作用，倡導「全面、可持續和以規則為基礎的互聯互通」，並願同包括中國在內的亞洲國家加強合作。

「我們期待歐盟在促進亞歐互聯互通方面發揮建設性作用，對外傳遞促進亞歐各國經濟合作、建設開放型世界經濟的積極信號。」耿爽表示，亞歐大陸加強互聯互通有利於為地區以及世界經濟的增長開闢新的空間，為亞歐國家合作增加新的動力，符合各方的共同利益。

耿爽強調，中歐領導人已就推動「一帶一路」倡議同歐盟的互聯互通規劃對接達成共識，雙方還建立了中歐互聯互通平台，「我們相信在中歐雙方共同努力下，亞歐大陸互聯互通一定能夠不斷取得新進展，不斷造福地區各國人民」。

(旺報 )