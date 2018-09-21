有說「一邊一國為綠營守江山」？阿扁：三歲小孩都知道

2018年09月21日 11:09 中時 林宏聰

保外就醫的前總統陳水扁20日到彰化與「一邊一國連線」成員進行座談，外界質疑是選舉造勢，狠踩保外就醫紅線，他21日上午透過臉書發表「新勇哥物語」第235集提及此事，強調「阿扁不能也不會站台」，但也重申「我願以我的不自由，換取台灣的永久自由」、「一邊一國連線」的議員能當選幾席？大家都在看！不要讓國共兩黨偷笑！

阿扁透過新勇哥物語對外宣布中彰投「一邊一國議員連線」名單，台中共15人、彰化7人、南投4人。

文中「勇弟」表示，繼2010年、2014年後，2018年「一邊一國議員連線」從高雄、台南，一路開拔到中彰投，三縣市統計正式加入為連線成員的已有50位，全國則以100位為目標；每位成員除要認同「台灣中國，一邊一國」、「扁案是政治迫害，應予平反」，而且都要和阿扁見過面。

勇弟指出，高雄、台南因距離阿扁住家較近，可到人文首璽探視阿扁，中彰投距離較遠，只好請阿扁在結束向龍井鄉前鄉長劉瑞龍私下弔唁後，再趕到彰化線西與連線成員們閉門聊敘，「阿扁特別感謝8年來對『一邊一國』政治理念的堅持與奉行！」

文中並自問自答表示，阿扁不能也不會站台，「這是矯正單位三令五申的規定」，並強調阿扁在聚會時說目前中央執政績效不好，加上時代力量等小黨瓜分選票，造成民進黨選情低迷，希望「一邊一國議員連線」成員異軍突起，為綠營守住一片江山，這是「三歲小孩都知道的事，還要特別說嗎？」

阿扁最後再度表示，先前在喜樂島活動上的發言內容「我願以我的不自由，換取台灣的永久自由」，如今大家都在看「一邊一國連線」的議員能當選幾席，「不要讓國共兩黨偷笑」。

(中時 )