聲援C羅卻引發性別歧視 隊友推特道歉

2018年09月21日 11:12 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）在歐冠比賽領到紅牌，尤文圖斯隊友紛紛替他喊冤，中場球員艾姆雷詹（Emre Can）的聲援文卻意外陷入性別歧視爭議，今天還上推特po文滅火，強調自己無意歧視女性。

C羅在尤文圖斯對瓦倫西亞的歐冠比賽第29分鐘，於角球進攻跑位時，撞倒了瓦倫西亞後衛穆里歐（Jeison Murillo），重播畫面顯示他的手的確有碰到對手頭部，但動作和力道都不大，由於穆里歐誇張倒地，C羅還上前拍了一下對方的頭部，卻被裁判以紅牌罰下。

土耳其裔的德國國腳艾姆雷詹（左）聲援C羅，卻因不當發言遭質疑性別歧視。（路透）

「那樣要拿紅牌？拜託，我們又不是女人，」艾姆雷詹賽後接受電視台訪問時表示，「聽說是因為抓了對方頭髮才見紅。我們不是女人，我們可是來踢足球的。」

艾姆雷詹或許以為自己的比喻很幽默，但女生們聽了可不會開心，尤其還帶有貶抑女足的味道，也迫使他公開道歉滅火。

「我看完C羅被罰下影片後的回應，引發了一些騷動，我要在這裡強調，這些評論絕對沒有任何貶抑女性或女子足球的意思。」艾姆雷詹在推特上說：「大家都知道我非常尊重女性，我的目的是聲援遭到誤判的隊友，如果我的說法造成任何傷害，謹在此誠摯道歉。」

Ｃ羅這張紅牌，一般外界認為罰得太重，尤其歐足聯（UEFA）賽事尚未使用「影像助理裁判」（VAR）系統，當下也無法改判。尤文也曾考慮上訴，但必須證明是非常明顯的誤判，才有可能撤銷C羅的紅牌，難度又很高。

對於紅牌判決，UEFA的管理、道德暨紀律委員會都會開會討論，評估情節輕重，是否需要追加超過1場的禁賽。C羅的案子將在27日會議討論，但根據消息指出，C羅只會追加基本的1場禁賽，不影響他在10月23日隨尤文重返老特拉福球場、對陣前東家「紅魔」曼聯之役。

(中時電子報)