蔡總統指示政院盤整災防改革措施一年內完成

2018年09月21日 11:14 中時 張理國

蔡英文總統今天出席國家防災日活動，因應極端氣候，蔡總統說，將請行政院盤整現有防災體系，逐步建構一體化的全災型應變體系，無論是震災、風災、水災發生時，中央部會跟地方之間都要有共通的作業標準，這些通盤檢討跟改革措施將在一年內規劃完成，明年國家防災日就是驗收成果的時刻。

蔡總統在國家防災日指出，今年首次想定大規模的震災發生情況，進行整備跟演練，在剛剛的互動中，特搜弟兄展現精實的訓練跟專業素質，她要給個位高度肯定，想定災害的演練是要從發生的災害中記取歷史教訓跟對未來災害做好準備。

蔡總統說，明年是921地震20周年，也是莫拉克10周年，身處在台灣，千萬不能忽視重大自然災害發生的可能性，在極端氣候影響下，也必需面對大規模複合性災害的風險，最近不論是823水災，日本的水災水患、震災都說明了極端氣候下的災害預防跟整備，是全球性重要的課題，823跟月初北部的大豪雨凸顯出台灣災害應變的體制仍有更進一步強化的空間，所以在國家防災日這一天，要呼籲政府同仁國人同胞及媒體攜手合作，一起面對大規模災害跟極端氣候帶來的挑戰，

蔡總統表示，政府部門當務之急是提升災防體系位階，強化橫向連繫跟整合，她將委請行政院盤整現有防災體系，可以更精進、更快速應變的地方，逐步建構一體化的全災型應變體系，無論是震災風災水災發生的時候，中央部會跟地方之間都要有共通的作業標準，即時流通資訊妥善分工合作和應變一樣重要的是預防，因應難以精準預測的超級大雨，必需在國土計畫中落實防災設計，也必需加強災害風險溝通，用民眾容易理解的話來傳遞訊息。這些通盤檢討跟改革措施將在一年內規劃完成，明年國家防災日就是驗收成果的時刻。

蔡總統也說，當然災害應變預防需要全體國人及新聞媒體共同來參與，提醒民眾可能的風險跟如果作好應變的準備，過去一年來災防告警預訊息發送系統的運作已經是愈來愈完善，現在只是要一定規模的地震、豪雨或土石流，應加強警戒範圍內的民眾，會在第一時間收到手機簡訊的通知，呼籲國人養成習慣，當災害警訊發布的時候，依據政府的資訊配合相關單位應變，也希望媒體發揮新聞專業將正確清楚有助民眾理解的災害資訊傳遞出去，只要同心協力清楚認知災害風險，隨時作好防災準備，台灣就是有抗災韌性的國家，能夠因應各種挑戰。

(中時 )