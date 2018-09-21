藍上演行動劇「掃除張天欽們」立院空轉一上午

2018年09月21日 12:49 中時 楊佳穎 、 姚志平

行政院長賴清德中午離開立法院時低頭不語。（姚志平攝）

立法院今開議，國民黨團不滿近期接連發生促轉會、慰安婦銅像遭踹等爭議事件，一早霸佔主席台，並擋住議場入口，不讓行政院長賴清德上台進行施政報告，更拿出掃把、寫著「張天欽們」的紙人演出行動劇，高喊「掃除張天欽們」，讓院會空轉一上午。民進黨團總召柯建銘中午則表示，很遺憾院會無法如期開始，而下午議程如何，就等國民黨團內部開會的答案，「國民黨該演的招數都演得差不多了，接下來看他們怎麼出菜」。

國民黨立委今日一早原計畫「內外夾攻」，一邊人肉擋車阻止賴揆進入立法院、另一邊搶佔主席台；沒想到賴清德卻搶先一步，早在8時許與柯建銘一同進入立法院。藍委見狀索性直接堵在行政院長休息室門口，同時派人「手勾手」，守住進入議場的通道，全力阻擋賴清德進入議場。

國民黨團總召江啟臣痛批，到底有多少個「張天欽們」？這些號稱行政中立、獨立的機關，從中央到地方，卻都不中立、獨立；如今距離選舉只剩60幾天，還會有多少錄音帶爆出來？還有多少行政官員要下台？「賴清德不用對這樣的事情公開道歉嗎？難道就這樣到立法院大辣辣做施政報告？」

江啟臣進一步說，促轉會內部檢討報告稱張天欽只是個案、練肖話，「這樣的檢討報告算什麼檢討報告？」應由外部單位做檢討報告、進行徹底查察。他也要求，賴清德除了道歉，也必須對這些「張天欽們」做出負責任的報告，並承諾「掃除張天欽們」「揪出張天欽們」「否則所謂民主進步，我看是民主奧步。」

面對藍委持續佔領主席台，柯建銘中午受訪表示，很遺憾院會沒辦法如期開始，而剛剛有跟國民黨協商，「他們3人就有3個意見，沒辦法整合」，所以目前還在議場內部開會，等他們的答案才能瞭解下午要怎麼進行。

至於國民黨要求道歉？柯建銘則說，若賴清德能正常上備詢台，相信針對促轉會事情向立法院、國人正式道歉絕對沒問題，賴絕不會迴避，但重點是今天有沒有機會上台。他還說，既然來到立法院，相信賴清德會有心理準備，「就期待今天能正常將總質詢走下去，但事實上不可能」，國民黨該演的招數都演得差不多了，接下來看他們怎麼出菜。

(中時 )