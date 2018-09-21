逛最夯展覽　拿最火美妝盒

2018年09月21日 11:19 中時電子報 綜合報導

全台首創以泡泡為主題的情境式展覽「瘋狂泡泡實驗室」從今年六月開始，在國立臺灣科學教育館展出，科普帶入日常，以泡泡作為起點延伸出許多如夢似幻的拍照空間與科學情境體驗，吸引許多大小朋友前往參觀互動，成為今年暑假最夯展覽之一。展區夢幻的擺設與大型泡泡裝置藝術，還可以自行操作創造不同形狀和效果的泡泡，除了小朋友玩得開心，更是年輕人爭相拍照打卡的熱門景點。

時下最夯的展覽就要搭配最火的產品，韓國跨境電商MEIBE為了讓大家玩得更美麗，特別提供「韓國美妝盒MEIBE BOX」給「瘋狂泡泡室」觀展民眾，只要在閉展前至網站登錄活動：https://www.surveycake.com/s/Qd6A6，就可以獲得抽韓國美妝盒的機會！

MEIBE主打各韓國美妝品牌旗艦商品齊聚一「盒」，讓女孩們在忙碌的生活中也能一次滿足多個願望，從底妝到保養品應有盡有，皆是韓國當地出貨，價格比台灣零售便宜50-70%，以及買到假貨退5倍讓消費者放心購買產品之保證，買得安心用得放心。

韓國『超級特工美面膜BOX』集結7大韓國品牌共21款面膜。

本次共有要送出內含底妝、睫毛膏、眼影等彩妝的「黑惡魔甜心BOX」、「粉糖霜公主BOX」，以及保養組合「蘭芝水漾女神肌」和「超級特工美面膜」，其中「超級特工美面膜」更是網羅包含A.H.C、JM solution、JAYJUN、MEDI HEAL、Dr.Jart+、Innisfree以及23years old共7大韓國品牌，21款面膜，非常超值！

「瘋狂泡泡實驗室」即將在9月30日閉展，把握機會，把神奇美妝盒帶回家！

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【瘋狂泡泡實驗室】展覽資訊

展覽時間：2018/06/16(六) -2018/09/30(日) (週一不休館)

開放時間：平日 09:00-17:00 (16:00停止售票入場)

假日 09:00-18:00 (17:00停止售票入場)

展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓南側特展區

(中時電子報)