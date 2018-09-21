台北》民調忽高忽低 姚文智：民進黨嚴重被低估

2018年09月21日 11:26 中時 郭建伸

《聯合報》今發布2018台北市長選舉民調，現任市長柯文哲以37%領先，國民黨候選人丁守中29%，民進黨候選人姚文智則以8%居為第三，其中柯獲得49%綠營支持者青睞，姚文智僅34%。姚說，近來有其他民調指出，上一屆投給柯的選民有近乎一半不會投給柯，而柯的支持度也不高，他自己的民調波動很大，但這是民進黨執政會產生部分沈默螺旋效應，「我對選舉是有信心的，我認為我們的民調嚴重被低估」。

姚文智上午舉行親子政策記者會，表示台北市的親子空間雖然各區都有，但場地狹小嚴重不足、公園的建設也多以塑膠製的罐頭玩具為主，缺乏城市美學、公園遊具的安全也沒確實把關。

姚表示，將在松南基地東側、鄰接民生社區空地打造親子遊戲館和兒童藝展場，結合親子遊戲、玩具圖書借換服務、公設臨托等複合式服務，並在各區增設親子館。姚也批評，松南營區已經換地成功，但市府都沒規劃，幾乎是怠忽職守，浪費台北寶貴的土地資源。

不過今有媒體公布市長選舉民調，姚文智僅獲8%支持度。對此，姚受訪時說，

假新聞充斥就不會有真正的民調，因為假新聞會影響民意，即使要做真的民調也會出現失真結果，認為市民真正在意的是市政牛肉。

他強調，近來也有民調指出，上次投給柯的選民的有一半不會投他、丁守中欲振乏力，他自己則是波動很大。他說，民進黨執政會產生部分沈默螺旋效應，但他對選舉是有信心的，認為自己的民調嚴重被低估。

姚文智也呼籲，現在都已經快要中秋了，不是只有月亮才會明亮，市政也會越辯越明，呼籲柯文哲、丁守中一起辯論，可以每週辯、每個議題都辯論。

媒體追問，是否會拜訪包含馬英九在內的歷任市長？姚說，拜訪不必太刻意矯情，即便在他最討厭馬英九的時候，還是稱讚馬在市長任內在12個行政區設置運動中心，強調好的政策不管是哪一黨提出都可以做。姚也說，他也稱讚前市長郝龍斌，在市長任內都有完成捷運路網，反觀柯文哲是20年任內唯一沒完成捷運路網的市長。

(中時 )