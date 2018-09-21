魏明仁侵占二水碧雲禪寺 魏明谷中秋後要拆

2018年09月21日 11:26 中時 吳敏菁

二水碧雲禪寺躍上國際媒體，魏明谷21日表示，針對魏明仁非法占用，魏明谷表示，中秋過後會進行拆除，今天縣府會先發出斷水、斷電的通知。（吳敏菁翻攝）

二水碧雲禪寺躍上國際媒體，焦點變成寺廟侵占、違建莫可奈何？不少人以看好戲心情，頻呼「魏明谷看過來？」魏明谷21日表示，針對魏明仁非法占用，利用中共愛國主義作為宣傳，讓鄉親都看得怪怪的，引起不滿，中秋過後會進行拆除，今天縣府會先發出斷水、斷電的通知。

美國《紐約時報》19日報導，建商魏明仁取得碧雲禪式廟產，住在寺中的4位比丘尼被趕走，寺內的傳統書畫全換成毛澤東、周恩來的肖像，廟門口也升起五星旗。

由於台灣保障言論自由，民主蓬勃發展，並沒引起雷厲作為，但許多人也不解，一樁違建、侵占的問題，竟然可以「興風作浪」拖上這麼久？

魏明谷今天也發出強烈譴責，寺廟作為傷害人民感情，並祭出鐵腕，指出此事不是「台灣之恥」，議員不了解事情的緣由，縣府並非無所為，但要尊重古蹟，所以配合文化資產審議。

魏明谷表示，9月11日文化局召開文資審查會議審議二水碧雲禪寺歷史建築縣定古蹟登錄範圍，確定「二水碧雲禪寺」古蹟主體，縣府為維護古蹟，在確認古蹟範圍後，有了明確法律地位會予以保存，但針對非古蹟、違建部分將逕行拆除，要拆除的部分會用圍籬圍起來。

彰化縣政府指出，碧雲禪寺歷史建築約185平方公尺，違章建築約2500平方公尺，未經核准擅自接水、接電使用，21日下午4時請台水台電執行停止供水供電，26日上午10時執行強制拆除。並請彰化縣警察局派員維持現場秩序。

(中時 )