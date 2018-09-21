管媽女婿領13萬 葉毓蘭批：一手罵軍公教米蟲一手揮霍灑錢

2018年09月21日 11:29 中時電子報 邱文秀

駐泰代表童振源機要秘書林子揚被踢爆是民進黨立委管碧玲女婿，不需要通過外交特考，就可領基本月薪13萬6不含補助，讓外界感嘆努力讀書沒用。警大前教授葉毓蘭在臉書貼文批評蔡政府，「你一手在罵退休軍公教警消是米蟲，一手在揮霍灑錢蓋些莫名其妙的離岸發電和天坑特區，一邊又再給根本沒有什麼資歷能力的特權裙帶們高薪職位。」

民進黨立委管碧玲女婿林子揚在我駐泰辦事處任諮議，不懂泰語月領高薪引發爭議。警大前教授葉毓蘭在臉書貼文批評，「在國民黨一黨獨大的威權時期，有聯考。所以我們都知道，再怎麼窮，只要努力，一定有書讀；要做生意的，只要努力，一定可以成功；要擔任公職的，只要參加國考，只要努力，一定可以一步一步往上爬，絕對可以翻身。」

葉毓蘭說，在那個時代，「布衣可致卿相」是每個人都可以達成的目標，白手起家的成功案例，也比比皆是。

她表示，最近，當全台灣的年輕人都苦於低薪，大學與研究所畢業的年輕人失業率屢創新高時，突然冒出的250萬年薪的實習生，與免試可入外交部可領13萬多高薪的機要，都是出自於特殊家庭背景，一個是總統府資政之女、一個是立委的乘龍快婿。

葉毓蘭說，其實，如果經濟搞好，你們挪幾個缺犒賞功臣沒有人有意見，但是你一手在罵退休軍公教警消是米蟲，一手在揮霍灑錢蓋些莫名其妙的離岸發電和天坑特區；一邊在蠱惑沒有拿到4萬八的年輕人去嗆老板，一邊又再給根本沒有什麼資歷能力的特權裙帶們高薪職位。

她痛批，這不是不公不義，什麼才是不公不義?並呼籲，月薪沒有拿到4.8萬的年輕人，嗆不了老闆的年輕人，11月24日請用選票來嗆這些只會開空頭支票，只會照顧他們自己人的政客!

(中時電子報)