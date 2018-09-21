台北》最新民調出爐 柯文哲、丁守中差距竟拉開

台北市長柯文哲。（圖／本報資料照，黃世麒攝）

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中時電子報
/綜合報導
國民黨台北市長參選人丁守中。(圖／本報資料照，蕭仲博攝)

年底九合一大選進入倒數兩個月，其中台北市更備受大家矚目，最新民調顯示，台北市長柯文哲支持度為34.6%，國民黨參選人丁守中為23.5%，民進黨參選人姚文智則是11.1%，柯文哲與丁守中兩人仍有逾10%的差距，而姚文智支持度仍落居第三。

據《美麗島電子報》今日公布的台北市民調，結果顯示，柯文哲的支持度為34.6%，丁守中為23.5%，姚文智是11.1%，不投票或投廢票有5.8%，未明確回答的有23.6%，本次的調查台北市民眾表態支持率70.6%。

而與美麗島在七月所做的民調相比較，柯文哲為36.7%，支持度下降了2.1%，丁守中為28.7%，下降了4.2％，姚文智為13.8%，也下降了2.7%的支持度，三位參選人的支持度都有些微下降，其中丁守中的支持度下降最多，而兩個月來姚文智依舊穩居第三名。

本次《美麗島電子報》民調委由全方位市場調查有限公司進行，調查期間為2018年9月17日到9月18日，並採電話訪問（CATI系統），調查設籍在台北市12個行政區，年滿20歲以上民眾，以隨機跳號抽樣共獲1089份成功樣本，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

(中時電子報)

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