師大將成立教育學院學士班 大一不分系

2018年09月21日 11:32 旺報 李侑珊

為對準企業所需跨領域人才，臺灣師範大學明年9月開設「教育學院學士班」，以不分系方式招收22名學生，讓學生多元學習、延後分流，培養學生雙重專長，拓展出路。

另外，因應全球數位學習趨勢，臺師大繼兩年前成立海外華語師資數位碩士在職專班，成功招收來自6大洲、20多國的境外人士，去年更掛牌成立網路大學籌備處，整合校內數位學習資源，明年增設「圖書資訊學數位學習碩士在職專班」，招收20名學生，全採線上學習，最快2年就可拿到碩士學位。

臺師大提出108學年度招生名額與院系所班組學位學程增設調整案，已獲教育部核定。預計招收名額，大學部1708人、碩士班1464人、博士班199人、碩士在職專班751人，總計招收4122人。

臺師大近年來推動大學課程改革，透過降低各系必選修至75學分，學士班學生跨域修習雙主修、輔系、學分學程比例占約50%，與臺大、臺科大合作成立臺灣大學系統，每年三校跨校選課學生超過五千人，並推動基礎課程免修認證、創業學分學程、專責導師制度、首創教師同儕觀課、特色領域教師評鑑標準等制度，雖面臨少子化，仍維持高註冊率、低生師比、高學生經費，透過資源妥善分配，推動教學卓越。

●教育學院學士班 大一不分系、延後分流

隨著AI、大數據時代來臨，傳統學科分野越來越模糊，也越需要跨領域整合，這學期開始，師大新成立兩個院級專業學院，使屬性相近的學系整合資源，建立專業發展環境。教育學院下設「學習資訊專業學院」，包含學習科學學士學位學程、圖書資訊學研究所及資訊教育研究所。理學院下設「生命科學專業學院」，將生命科學系、營養科學學士及碩士學位學程、生技醫藥產業碩士學位學程及生物多樣性國際研究生博士學位學程予以整合，將更提升競爭力。

現在先進國家如美國，都以學院招生，大一不分系，學生入學後再分系。「延後分流」的設計，可以讓大一學生對各學系有更深層的認識以及了解自我的興趣方向，大二選擇學系時可以有更適合的選擇。目前全國約有逾10所大學開設不分系學士班，多數設計大一、大二是整合性課程，希望學生先了解各領域面向，再發掘自己真正的興趣及專長，到了大三再選一個喜歡的主修，進行專業分流，

因應跨領域學習趨勢，臺師大參考國內外大學現況，成立不分系「教育學院學士班」，提供一至二年的基礎養成課程及探索輔導後，學生可選擇教育、社會、心理、學習、健康、家庭、領導等主修領域，另可修習不同輔修課程，大二或大三再銜接到七個學系提供的專業課程，在「以學生學習為中心」全面推動學程的特色下，可以提升多面向的專業能力。

●數位學習是未來趨勢 增設圖書資訊學數位學習碩士在職專班

配合全球數位學習趨勢，臺師大2016年首創「海外華語師資數位碩士在職專班」，學生可一邊工作、一邊進修，不用來臺上課，老師安排同步和非同步課程，在同步課程上，老師會同步上線，能夠跟學生在線上接觸，也可以了解學生的學習歷程。只有最後學位口試時必須來臺，通過後可獲得碩士學位，至今三屆招收來自6大洲、20多國的境外人士，每年都滿招。

臺師大更自2017年掛牌成立網路大學籌備處，進一步整合跨單位人力，推動全校各領域的數位課程或學程，明年將現有圖書資訊學碩士在職專班停招，並轉型數位學習碩士在職專班，向全國的圖書館館員、資訊服務機構從業人員及中小學教師等招生，透過Moodle數位學習平台，最快2年可修完27學分線上課程，提出技術報告即可拿到碩士學位。

此外，英語學系碩士班取消原本「英語教學組、語言學組、文學組」學籍分組，增加學生跨領域、跨組學習機會，也可增加招生名額流用及分配彈性；其他科系調整，還有歷史學系新設「歷史碩士在職專班」，光電科技研究所更名為「光電工程研究所」。

(旺報 )