內政部：國人均壽創新高80.4歲 台北市居冠！

2018年09月21日 11:37 中時 張理國

內政部今（21）日公布「106年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.4歲，其中男性77.3歲、女性83.7歲，皆創歷年新高。從六都來看，106年的國人平均壽命，以台北市83.6歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高，呈自北而南遞減的情形。

台灣與全球平均壽命相比，男、女性平均壽命均高於全球平均水準，但皆低於日本、西班牙、新加坡等國家，而日本仍是世界上最長壽的國家。

內政部指出，106年國人死亡人數為17萬2,028人，較105年減少801人，粗死亡率[1]為7.3‰，較105年減少0.05個千分點，死亡人數及粗死亡率，自99年以來首度降低；標準化死亡率[2]則為每10萬人口424.3人，較105年減少3.4%，長期而言標準化死亡率呈下降趨勢。

內政部也提到，近年來隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，國人平均壽命長期呈現上升趨勢，從96年78.4歲增至106年80.4歲，顯示國人已越來越長壽。

從六都來看，106年的國人平均壽命，以台北市83.6歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高，呈自北而南遞減的情形。

就各縣市平均壽命觀察，以新竹市80.9歲最高，臺東縣75.5歲最低。內政部指出，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，尤其臺東縣與全體國民歷年平均壽命差距約5歲，原因可能與西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，以及人文生活習慣差異等因素有關，致西部縣市標準化死亡率相對較東部縣市為低，平均壽命亦較東部高。

內政部表示，編算生命表之目的在於明瞭國民平均餘命水準。世界各國對生命表的編算都很重視，將國民平均壽命列為衡量該國基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部負責按年編布生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

(中時 )