宜蘭縣蝙蝠驗出麗沙病毒 國內第4例

2018年09月21日 11:36 中時 魏怡嘉

民眾日前於宜蘭縣拾獲東亞家蝠，經農業委員會家畜衛生試驗所檢測鑑定為麗沙病毒陽性，其基因型與狂犬病病毒屬同一類基因親緣群，為台灣特有蝙蝠麗沙病毒。疾管署官員表示，依據委會監測資料，國內自2016年迄今共僅4例蝙蝠檢出麗沙病毒，分別位於台南市、雲林縣、新北巿及宜蘭縣，由於宜蘭為新增縣市，即日起在宜蘭縣被蝙蝠咬傷的民眾，均可公費接種狂犬病免疫球蛋白及狂犬病疫苗。

疾管署副署長莊人祥表示，對於疑似麗沙病毒的暴露後預防接種，依國際文獻研究報告指出，可使用狂犬病免疫球蛋白浸潤傷口以中和病毒，而施打狂犬病疫苗對於第一類基因親緣群麗沙病毒，具交叉保護作用，為維護國人健康及安全，疾管署修訂「疑似狂犬病或麗沙病毒動物抓咬傷臨床處置指引」，將「於宜蘭縣境內疑似暴露於蝙蝠麗沙病毒者」納入狂犬病免疫球蛋白及狂犬病疫苗的接種適用對象。

至於先前出現過蝙蝠驗出麗沙病毒的台南市、雲林縣及新北巿，莊人祥指出，台南市及雲林縣只要被鼬獾、白鼻心及蝙蝠咬到，均可公費接種狂犬病免疫球蛋白及狂犬病疫苗，新北巿則僅有被蝙蝠咬到才可，主要資源要花在刀口上，有出現相關疫情的縣市，疾管署即會調整處置指引，納入遭動物咬傷適用對象。

莊人祥亦再次呼籲，民眾勿接觸及捕捉野生動物，包括蝙蝠等，每年須帶家中犬、貓寵物等施打狂犬病疫苗，如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫，由專業醫師評估，接受適當醫療處置，以降低發病風險。

(中時 )