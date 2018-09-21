故宮與威秀影城首度聯名推出「乾運興隆」限定款系列商品。

2018年09月21日 11:36 中時電子報 綜合報導

國立故宮博物院與戲院領導品牌威秀影城首度跨業合作，今（09/17）日新品發表記者會上，攜手推出「乾運興隆」限定款系列商品，以國寶級御賜聯名掀起文創新潮流，引爆新一波打卡旋風！

故宮表示，搶搭時下乾隆熱，現於故宮南院展出的「品牌的故事─乾隆皇帝的文物收藏與包裝藝術特展」延長展期至10月28日。此次故宮首度與威秀影城聯名合作，也讓乾隆爺的藝術品味現身於戲院，特選故宮典藏〈清 乾隆 洋彩紅地番蓮花紋轎瓶〉及〈清 乾隆 霽青描金番蓮紋雙耳轎瓶〉，精心打造「UNICORN法式甜點爆米花限定典藏罐」。另好評加碼推出「乾運興隆餐」，運用〈清 乾隆 琺瑯彩轎瓶〉與〈清 乾隆 黃地粉彩福壽活環雙耳瓶〉瓷瓶紋飾，翻新成為隨餐附贈的Q版帝后造型杯。將故宮美學融入日常休閒娛樂，創造隨身帶著走的美感體驗。

【故宮×威秀影城】UNICORN法式甜點爆米花限定典藏罐。

【故宮×威秀影城】乾運興隆餐帝后杯。

此外，凡購買「乾運興隆餐」，即可免費獲得「朕賞你個臉－乾隆面具」（數量有限，送完為止），讓民眾一秒變身為乾隆爺，邊看電影邊享用帝后豪華套餐。若加購「UNICORN法式甜點爆米花限定典藏罐」，還可參加「朕來翻牌子」遊戲抽故宮經典文創商品，活動詳情請參閱威秀影城粉絲頁。

(中時電子報)