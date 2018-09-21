陸駐美大使崔天凱：合作是陸美唯一正確選擇

2018年09月21日 11:40 中時 林勁傑

陸美貿易戰火正猛烈，大陸駐美國大使崔天凱昨晚在使館舉行的國慶招待會上表示，合作是中陸美唯一正確的選擇，也是雙方對國際社會的共同責任。大陸的發展為人類社會和平與發展開闢更加光明的前景，給世界各國包括美國帶來了前所未有的機遇。這已經是不爭的事實，任何人都不可能否認。雙方應共同探索出一條不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的新型大國相處之道。

大陸駐美國大使館昨舉行僑學界專場招待會，慶祝中華人民共和國成立69周年。在美華僑華人、留學生和陸資企業代表等600餘人出席。

崔天凱在致詞中表示，大陸始終從維護陸美兩國人民根本利益出發，致力於推動陸美關係健康穩定持續發展。陸美分別作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，同為聯合國安理會常任理事國，合作是兩國唯一正確的選擇，也是雙方對國際社會的共同責任所在。

崔天凱說，陸美歷史文化、社會制度、發展階段不同，存在差別和分歧是正常。雙方需要不斷加深瞭解，培育互信，促進合作，防止誤判。「中國的發展為人類社會和平與發展事業開闢了更加光明的前景，給世界各國包括美國帶來了前所未有的機遇。這已經是不爭的事實，任何人都不可能否認。」

崔天凱稱，只要雙方堅持把兩國人民的福祉放在首位，拿出應有的智慧和勇氣，就能夠超越歷史的舊模式，共同探索出一條不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的新型大國相處之道。

(中時 )