中央存款保險累積34年 終於要突破千億元

2018年09月21日 11:46 工商 彭禎伶

彭禎伶／台北報導

累積了34年，明年終於要存夠第一個1000億元。中央存款保險新任總經理蘇財源20日表示，存款保險賠款準備金從民國74年成立第一年底的1,700萬元，到明年預估會突破1,000億元，是存保公司成立34年第一個1000億元的準備金，將考慮檢視相關規定及費率，朝第二個1,000億元邁進。

保障所有人銀行存款安全的中央存款保險公司，20日進行新任董總交接，原總經理林銘寬升任存保董事長，副總蘇財源則接下總經理，金管會副主委張傳章致詞時並表示，蘇財源是存保公司成立33年以來，第一位由基層一路晉升到總經理的「典範」，鼓勵所有存保員工「有為者亦若是」。

由中央銀行轉任存保公司5年的林銘寬表示，這5年來存款保險賠款準備進由270多億元，快速增加到874億元；適用存保最低費率，即金融風險相對較低的金融機構由69家已增加到74家，與存保簽訂MOU（合作備忘錄）的國家也從10國增加到22國。

林銘寬說對未來有二大期許，一是必須「未雨綢繆」，所有存保人員應對銀行各種業務操作更深入了解，清楚知道經營脈動，以免未來若有接管需求，能一接就上手；二是金融環境變遷，如電子化、新金融科技，對金融業務造成衝擊，存保公司也要因應這些變化，檢討相關法規制度。

蘇財源提出三大目標，一是在各國QE（量化寬鬆政策）退場、美中貿易戰下，金融市場不確定風險升高，存保必須與時俱進，協助要保機構度過風險，同時要及早發現可能出問題的金融機構；二是持續累積賠款準備金，預計109年賠款準備可達到1,000億元，將會參考明年底國際存款保險機構協會（IADI）的費率報告，檢視國內費率收取模型。

三即是持續參與國際組織，增加簽署MOU的國家；同時存款公司今年將推出新的App，供民眾可試算自己存款的最高保額。

(工商 )