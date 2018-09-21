採購高CP值萬里蟹，來野柳假日活蟹市集就對了

2018年09月21日 11:44 中時電子報 綜合報導

秋天到了，萬里蟹的季節也來了，全台最大萬里蟹產地就位於西北漁場，要採買當季最新鮮、最道地的萬里蟹，除了平常到萬里龜吼漁港的漁夫市集及石門富基魚市以外，每年9月到11月的例假日，新北市還在野柳漁港舉辦假日活蟹市集，民眾除了能親自挑選剛上岸的螃蟹，還有機會可以親眼看到捕蟹船進港卸貨的過程，9月22日開幕首日更推出百份2斤399元的活蟹福袋，其中更有7份只要7元的特別福袋，這樣超值的價格與特別的體驗可不是天天有，還不趕快在活蟹市集舉辦期間規劃一趟北海岸小旅行！

捕蟹船進港卸貨。（新北市漁業處提供）

萬里蟹產地新鮮販售 親自挑選還能現蒸現吃

今年野柳假日活蟹市集在9月22日到12月2日，例假日上午11時到下午5時（天候不佳或賣完就會提早收工）舉辦，由在地捕蟹船主組成之螃蟹產銷班會在野柳漁港藍色公路候船亭下擺出新鮮現撈萬里蟹，讓民眾現場親自選購。9月22日開市當日除了可以看到捕蟹船將現撈的萬里蟹卸貨上岸，以及在市場交易的全部流程，現場還有專人代客烹煮服務，讓民眾可以現買現吃。

新北市政府漁業及漁港事業管理處長汪昭華表示，一般消費者平時很難有機會在捕蟹船忙著卸貨時選購螃蟹，藉著野柳假日活蟹市集的活動，拉近了消費者與生產者間的距離，讓消費者能在港邊親自挑選從西北漁場現撈的萬里蟹，還能現場請漁村媽媽幫忙蒸煮，現買現吃，享受萬里蟹第一手的鮮美滋味。

民眾大啖現挑現撈現煮的萬里蟹。（新北市漁業處提供）

399元活蟹福袋超優惠 快來試手氣抽7元福袋

9月22日市集開幕的第一天，特別破盤推出百份2斤活蟹福袋以399元超值優惠價賣給民眾，讓民眾以最親民的價格就可以品嚐到港邊直送的新鮮美味。今年船主為了迎接萬里蟹幸福7週年，百份活蟹福袋裡會有7份只要7元的特別福袋，天阿！還不趕緊把假日空下，相揪來野柳試試手氣！！

踴躍搶購排隊人潮。（新北市漁業處提供）

記得！本年度開市活蟹福袋搶購活動為9月22日下午2點準時開放排隊，下午3點開始販售！建議大家提早來排隊，等候期間也可品嚐港邊現蒸的鮮甜萬里蟹，幸福滿載。

(中時電子報)