台北101換下來的鋼纜搬到華府來了

2018年09月21日 11:51 中時電子報 劉屏 ／華盛頓21日電 ／華盛頓21日電

台灣藝術家康木祥的系列藝術作品「重生」在華府展出6個月，部分陳列於雙橡園。（台北駐美代表處提供）

台灣藝術家康木祥的系列藝術作品「重生」在華府展出6個月，部分陳列於雙橡園。（台北駐美代表處提供）

台北101大樓回收鋼纜長達5千餘公尺，到哪裡去了？答案是美國首都華盛頓及全美最大都會紐約。更具體的說，是使遠近馳名的雙橡園裡不但有「雙橡」，還有「雙生」。

101大樓電梯鋼索每7年要更新一次，換下來的鋼索，由台灣藝術家康木祥領導製成7件系列藝術作品，定名為「重生」，9月20日起在華府展出6個月。之前已在紐約的時報廣場旁展出。20日晚，台北駐美代表高碩泰偕同夫人宋小芬在雙橡園款待康木祥，也邀請了華府的藝術界、外交界人士共襄盛舉。是晚明月高照，秋高氣爽，賓客或在室內品茗暢談，或在室外欣賞大師傑作，賓主也難得的在雙橡園「夜遊」，度過別具巧思的一晚。

康木祥告訴賓客，把廢棄的鋼纜轉化成線條柔軟的作品，象徵生命的胚胎造型，同時傳達環境與人類的關聯，凸顯「有愛才有生命」的崇高理念。

鋼是硬的，製成鋼纜卻是軟的；替換下來的鋼纜是陳舊的，製成藝術品卻是嶄新的；原本是棄置的、冷冰冰的，經過大師的陶冶，成了蘊藏深刻意涵的雕塑，彷彿散發著光與熱。過程中有更生人的參與，他們原本是受刑人，如今開啟人生新階段，正像這些鋼雕一樣，走過艱辛，獲得重生。

57歲的康木祥出生於台灣木雕藝術重鎮苗栗通霄，13歲開始接觸傳統木雕，歷經工匠、工藝直至藝術創作，不斷突破傳統、超越自我，作品也從國內走向國際。

台北駐美代表處指出，這次在華府展出的精品將展出至明（2019）年3月31日，地點分別在中華民國駐美代表處正門、雙橡園、華府特區大學（UDC）藝術劇院。這三處相距不遠，可以構成參觀動線。高碩泰表示，大師的心懷處處展現生之意義，今年適逢130周年的雙橡園，因著大師的作品提醒我們「生命重回」的「雙生」意涵。

(中時電子報)