中選會「選舉領投、公投領投」 2階段是為便利行使投票權

2018年09月21日 12:00 中時 張理國

9合1選舉及全國性公投採「選舉領、投，公投領、投」2階段方投票，但下一代幸福聯盟抗議2階段投票將使公投投票率降低，中選會表示，2階段投票是為便利人民行使投票權。

下一代幸福聯盟今天前往中選會抗議，並主張過去6次公投的歷史經驗已證明，「先選舉，再公投」的二階段設計，可致使公投票源流失近七成，約500萬~700萬，數次執行結果已證明不應再採行二階段投票。倘若今年公投再延用錯誤的制度設計，徒然使公投仍流於形式，仍無法展現真正民意，從「鳥籠公投」變成「烏龍公投」。

中選會表示，有關採行「選舉領、投，公投領、投」之規劃，是考量選舉人及投票權人資格不同，選舉人名冊及投票權人名冊將分別編造，又本次選舉，直轄市及市之選舉人將領取3張選票、縣及直轄市山地原住民區之選舉人將領取5張選票，加上多案公投，選舉票及公投票數量多，選民如同時領取選舉票與公投票，年長及行動不便者將不易圈投，且易發生投錯票匭情形。而採行上開領投票程序，也有助於開票統計較為迅速，九合一選舉結果能及早確定，符合社會各界於投票當日知悉選舉結果的期待。

中選會說明，針對公民投票連署人名冊，依法查對既是法定的義務，也是該會委員會議及各地方政府及戶所的共識，定當依法執行；且無論是原公民投票法，或今年修正施行後的新公民投票法，都有完成收件程序後交由戶所依法查對、依法刪除的具體規定，今年9月3日該會召開全國性公民投票案連署人名冊查對會議之決議，也是依法所為之決議。不僅如此，依法查對係對所有案件採一致之作業標準，對所有案件的依法查對皆屬一致。該會作為法定的獨立機關，並不會預設法律規定外的立場，定依法辦理所掌事務，態度定是勿枉勿縱，以確保公投案連署的真實性。

中選會進一步說明，有關查對須知部分，相關規定於公民投票法修正前即已適用；現行公民投票法，即修正後的公民投票法也適用。無論是舊法或新法的公民投票法都規定應依規定格式進行連署，旨在於確認是否符合法定程序；否則，實務上可見民眾未必真實填寫，例如簽名之後又不斷塗改，或是隨後在主文或其他地方又寫了同意或不同意等矛盾之詞，或另外寫其他文字等，因此，修正前即規定，須依法定格式辦理之，修正後亦繼續適用，皆須符合法定程式、規定格式。同時，每位領銜人領取連署人名冊格式時，也都清楚這些規定，該會官網已於公民投票專區具體說明。

(中時 )