銀閃閃合奏賽 銀髮族開心玩音樂

2018年09月21日 12:06 中時 潘建志

屏東縣第一屆銀閃閃音樂合奏比賽登場，14組來自各關懷據點的隊伍參賽，長者們卯足全力爭取榮耀。（潘建志攝）

屏東縣第一屆銀閃閃音樂合奏比賽20日登場，14組來自全縣各社區關懷據點的阿公阿嬤粉墨登場，以各種樂器開心表演，合奏國內外知名曲目，大家都卯足全力爭取榮耀。最終所有隊伍都得到獎勵，萬巒五溝社區獲得首屆音樂合奏金質獎。

比賽共14組參賽隊伍360名銀髮長輩參加，超過90歲以上的長者有8名，大家精心打扮後粉墨登場，演出曲目有台灣民謠望春風、燒肉粽等，世界名曲卡門、桂河大橋等，流行音樂鼓聲若響、流浪到淡水等。

華麗舞台上不只比技巧還有比創意，表演的樂器除了一般的大鼓、鈸、銅鑼、三角鐵、木魚外，還有少見的非洲民族樂器蘇豆、鈴鼓等，也有隊伍將生活常見用品像酒瓶、鍋蓋、水桶以及桿麵棍等，都拿上台變成音色獨特的打擊樂器。

霧台鄉佳暮關懷據點班長陳玲美說，八八風災後部落有超過一半族人遷到山下的長治百合部，每周都會有車將山上長者載下山參加。這次比賽大家以酒瓶、鍋蓋等環保用具演奏世界名曲卡門，長者們每周只練一次就有好成績，非常開心。

縣長潘孟安表示，音樂合奏除了能訓練長輩手眼協調、記憶力外，也能加強專注能力，並能藉由玩奏樂器達到肢體關節、手、腳等運動，群體間也能增進人與人的互動，建立團體互動的歸屬感，對長者來說是很棒的活動。

(中時 )