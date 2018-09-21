iPhone XS搶頭香 實體店人潮不如以往

今（21日）iPhone XS系列首位拔得頭籌的消費者，就是早上7點多已來排隊的全先生，因為被新的相機功能及晶片吸引而換新機。（蘋果提供）

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果粉終於等到今年全新的iPhone XS系列開賣，今（21日）早8時起蘋果101官方直營店及各大通路同步開賣，而今年同樣在101直營店門外，都有已先預購的果粉排隊等候拿到第一手新機，而今日拔得頭籌的就是29歲的全先生，他透露今早7時左右已到店排隊等候，去年因為剛好在國外所以沒來排隊，今年有機會因此就前來排隊，順利成為第一位在官方店拿到新手機的消費者。

全先生表示原來上一支手機為iPhone 6S Plus，已經使用了3年的緣故，因此覺得時間差不多可換手機，而此次就下手購買了全新的iPhone XS Max 64GB 金色版，「最吸引的是相機畫質有大幅度提升之餘，還有最新的晶片，也是讓我換機的原因。」，他也表示拿到新機後，首先最想測試的，將會是新的A12 Bionic晶片所帶來的流暢度。

而也有民眾張先生在買到全新的iPhone XS Max 256GB 金色版後，直接在101門外以新手機測試拍照功能，張先生表示自己上一支手機是iPhone 6 的16GB版本，因為容量已經大為不足，而且更新加上原本的手機內的資料，手機幾乎每天都需要清理的狀態，「所以把心一橫直接換iPhone XS Max的256GB，覺得容量足夠，價格也比較可接受。」，他也透露原來有考慮512GB，「但價錢實在比我一個月薪水都多了，所以下不了手。」

雖今日仍有不少果粉為搶「頭香」而在現場排場，但排隊狀況就未如過往人多，據說有不少消費者都轉而直接將手機以網路預購後，採寄送方式收貨，免卻在外辛苦排隊，而選擇在通路購買的消費者，因採預約時間取貨制，所以人潮也有分流，還有不少電商推出高回饋的購機優惠，因此今年實體店面上就未如過往熱鬧，但有通路就表示目前預約量比去年成長2到3成，相信還要一段時間才能得知新iPhone XS系列在市場反應如何。

(中時 )

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