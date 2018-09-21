台南》台獨是主流民意？民代批南市府製造假新聞

台南市政府指台獨是主流民意，台南市議員王家貞痛批製造市府假新聞。（洪榮志攝）

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台南市議員王家貞譴責台南市政府花費3500萬元公帑設置台獨立場鮮明的黃昭堂紀念公園，愧對台南鄉親，市府回應指台獨是主流民意後，王家貞21日舉陸委會公布的最新民調強調，台獨支持度不到18%，從來就不是主流民意，痛批市府製造假新聞混淆視聽、誤導人民。

王家貞指出，市府在回應稿中宣稱台獨是主流民意，但根據陸委會最新的民調顯示，主張「維持現狀以後獨立」的民眾只有13.6％，「盡快宣布獨立」更只有4.1％，兩者相加連18％都不到；支持度不到18％的台獨，怎麼會是主流民意？被陸委會民調打臉的市府，是不是在散佈假新聞誤導人民？如果台獨真的是主流民意，蔡英文為何不率領完全執政的民進黨立刻改國號？

王家貞還諷刺，市府花這麼大的篇幅來回應她的記者會，還在文中大力吹捧台獨，難道市府已淪為民進黨台南市黨部的市府局？這根本是民主的墮落與淪陷。反觀日前台南市慰安婦阿嬤銅像被欺負，市府有沒有以同樣的心力表達立場？

王家貞認為，市府稱支持度不到18％的台獨是台灣主流民意，如此製造假新聞根本就是在侮辱台灣人的智商，市府應該公開向台灣人民、向台南鄉親道歉。民進黨政府用這麼大的篇幅只為企圖合理化對於3500萬納稅錢的花費，卻不檢討推動暴政所造成的民生凋敝，實在愧對台灣人民、愧對台南鄉親。

對此，市府再度回應說，台灣已經是主權獨立的國家，維持現狀後傾向獨立是大多數的民意，民主化的社會是包容各種不同意見，也要內化為政治行為，尊重各種不同意見的表達。

(中時 )

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