貿易戰升級後李克強談話 陸媒分析：非要大陸認輸賠罪 那是百年前才有的事

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美國此前再掀一波貿易戰火，宣布對2000億美元大陸產品增稅10％，就在隔天，大陸總理李克強在夏季達沃斯論壇發表講話，引發關注。中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」分析稱，李克強說「中國的發展從來都是在攻堅克難中前進的，沒有過不去的坎」。背後的意思就是，如果美國不僅不願意談，還非得讓大陸低頭認輸，甚至賠罪道歉，那是100多年前才有的事。

中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」評論指出，美國升級貿易戰隔天，李克強在夏季達沃斯論壇發表講話。內外壓力下，大陸經濟何去何從？李克強的講話值得深挖。

評論稱，李克強坦言，世界經貿環境發生明顯變化，不可避免地給深度融入世界的大陸經濟帶來影響。但話鋒一轉，他接著說，「但中國的發展從來都是在攻堅克難中前進的，沒有過不去的坎」。

評論分析稱，這背後的意思是，大陸「不搞貿易保護，但如果別人非嚷著退群，那也是天要下雨，娘要嫁人的事。如果不僅不願意談，還非得讓我們低頭認輸，甚至賠罪道歉，那是100多年前的事。」

針對人民幣貶值，李克強還強調，人民幣匯率單向貶值對大陸弊多利少。大陸堅持市場化的匯率改革方向，不僅不會搞競爭性貶值，還要為匯率穩定創造條件。

評論稱，事實上，大陸政府對人民幣持續下跌並非無動於衷。早在幾個月前，面對人民幣8月中旬達到當時最低點，各部門就有一系列動作，有效地抑制了人民幣下跌趨勢。一掃此前市場對人民幣會不會「破7」的擔憂。

評論指出，李克強也未迴避外企與民企營商環境變差，以及國進民退的敏感話題，並鮮明表態稱，不論何種所有制企業，也不論是中企還是外企，只要在大陸註冊，都將在減稅降費、公正公平等方面獲得一視同仁待遇。總而言之，在當前宏觀經濟大背景下，無論如何不能增加企業負擔，影響企業和市場預期。

(中時 )

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