替換舊型F-16 荷防長：不排除增購更多F-35戰機

2018年09月21日 12:06 中時電子報 李靖棠

據美國防衛新聞（Defense News）報導，作為北約（NATO）成員之一、荷蘭在強化國防戰力上也不容小覷，當地媒體指出，其國防部長白樂菲爾德女士（Ank Bijleveld），有意打破當前對政府預算上限規定，讓荷蘭空軍（Royal Netherlands Air Force）能有更大的空間進行新戰機補強，F-35戰機（F-35 Lightning II）自然成為該國首選目標，用以替換現役舊型的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）。

F-35A F-002 Stealth "Royal Netherlands Air Force" (RNLAF) at Edwards AFB HD

荷文版的《電訊報》（De Telegraaf）最早披露傳聞，該報直指、荷蘭有意採購67架新型戰機，作為空軍四個中隊編制使用；對此消息，荷蘭國防部發言人雖證實防長確有此想法，但對於戰機採購數量卻有不同意見，官方表示、「荷蘭耗資47億歐元（約1,700億台幣）經費，向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）購買37架F-35戰機。至於其他的消息，我們將保留開放討論的空間。」

荷蘭皇家空軍首架F-35戰機抵達本土基地。（圖/Royal Netherlands Air Force）

F-35匿蹤戰鬥機，由美國武器大廠洛克希德馬丁，聯手諾格（Northrop Grumman）、普惠（Pratt & Whitney）和英國航太（BAE Systems）三間，再加上以美國為首的11國共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。荷蘭已於2016年取得、2架「義大利製」的F-35戰機，按合約規定、明年（2019）將再取得8架，並按此速度逐步替換麾下舊型的F-16戰機。

荷蘭空軍麾下現役的F-16戰機。（圖/Royal Netherlands Air Force）

智庫分析師迪克（Dick Zandee）認為，從剛出爐的2019年度總預算來看、荷蘭仍將維持37架新戰機的目標，除非政府和國會真能打破上限，但他也提到北約逐年吃重的防衛任務，荷蘭的37架戰機恐怕難以支撐其需求，他們估算後認為、至少需要52架新機才可真正達到標準。可迪克也提到，高昂的費用、未開發完全的技術和尚無實戰經驗的F-35戰機，若要再投入高額經費，恐讓荷蘭軍方面臨國內輿論砲轟聲浪。

(中時電子報)