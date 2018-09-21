美國年度最狂軍事影集 《海豹突擊隊》10月底登台

馬克斯泰瑞奧在劇中飾演具備多國語言能力的關鍵隊員。（AXN提供）

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潘鈺楨
大衛布雷納斯飾演受人敬重的一級小隊指揮官。（AXN提供）

AXN將於10月引進軍事影集《海豹突擊隊》，集結美國火紅男星《尋骨線索》大衛布雷納斯（David Boreanaz）、《貝茲旅館》馬克斯泰瑞奧 （Max Thieriot）、《CSI犯罪現場：紐約》A·J·巴克利 （A.J. Buckley）主演。在美劇血腥年的風聲鶴唳之下，《海豹突擊隊》甫在美國播出便獲得高收視，製作公司也立即宣布續訂消息。

《海豹突擊隊》故事描述一支由精英組成的海豹突擊隊，國家指派給他們無數的危險任務，隊員在前線時面對生死交關的險惡任務，平日則必須嚴守最高規格的訓練計劃，無時無刻都為秘密任務隨時待命。為了力求呈現出真實的海豹突擊隊，劇組找來了海豹突擊隊前任隊員作為顧問。除了無法讓人移開視線的軍事任務外，劇中也呈現海豹突擊隊不為人知的私生活一面，親情與愛情在國家任務之前，又會面臨怎樣的危機？

傑森（大衛布雷納斯 飾）是受人敬重的一級小隊指揮官，在鋼鐵隊長的武裝之下，他的私生活正因為工作面臨崩解危機。他的隊員包括值得信賴的雷（小尼爾·布朗 飾），身為資歷最深的老隊友，也是傑森的最佳戰友。性格獨特、忠心耿耿的士兵桑尼，在執行任務之於仍掙扎於性格中的自我毀滅傾向。為了要加入傑森的精英部隊，積極接受極端嚴格培訓計畫的克雷（馬克斯泰瑞奧 飾）是個具備多國語言能力的年輕小夥子，而對於海豹突擊隊至關重要的存在是中央情報局分析師蔓蒂（潔西卡帕爾 飾），她犧牲了一切只為將恐怖份子斬草除根。《海豹突擊隊》將於10月30日起周二晚間10點全台首播，隔周起每周二晚間9點一連兩集。

(中時 )

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