《全台最速報》世界盃拔河賽 景美師大聯隊獲３金

世界盃拔河賽 景美師大聯隊獲３金

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中時電子報
綜合報導

◎世界盃拔河賽 景美師大聯隊獲３金

中華台北－景美師大女子拔河聯隊19日起赴南非開普敦參加「2018世界盃室外拔河錦標賽」，台北時間19日展開首日比賽，即在U23混合組560kg拿下金牌，台灣時間20日下午4時、晚上8時U23女子500kg組、女子540kg公開賽也都拿到金牌，前2日賽程總共收下3金。接下來將進入各國拔河代表隊參賽的錦標賽賽程。

◎澎湃豆腐料理 深坑多福宴明日開賣

去年創下7分鐘內售罄的深坑多福宴10月5日將在深坑老街舉行，今年多福宴推出超澎湃的14道經典在地料理與創意豆腐美食，套票將在22日中午12點準時開賣，限量50桌14道菜只要3999元。

◎終結住戶噩夢 921最後危樓拆除完畢

斗六市祥瑞大樓在九二一地震中「半倒」，地震後所有住戶全搬出，荒廢近18年動彈不得，是全台最後一棟921震災危樓，今年2月開拆，日前拆除完畢，終結住戶的噩夢。

◎招你來凍蒜 侯友宜清晨拜票搏感情

國民黨籍新北市長參選人侯友宜「百市萬攤跑起來」活動，今晨5點半到新北三重果菜批發市場拜票掃街，與現場近600名攤商和購買民眾一一握手搏感情，市場改建委員會也送上香蕉、李子、梨子和大蒜，取其諧音「招你來凍蒜」，祝福侯友宜年底市長選舉能夠高票當選。

(中時電子報)

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