保姆團體批政府綁架 保姆簽約率達5成3

2018年09月21日 12:32 中時 林周義

托育準公共化緩衝期只剩一周，衛福部社家署今（21日）公布簽約比率。截止20為止，簽約的保姆共1萬2006人，佔53.15%；簽約的托嬰中心則有659家，佔84.81%。社家署表示，目前的供應和需求量已達到平衡，簽約數量持續上漲中。即便如此，保姆團體仍不買單，認為政府利用家長的壓力「綁架」保姆。

「一切都看有沒有簽約再說，這不是綁保姆嗎？」高雄市褓姆協會理事長張美寧表示，政府只保護家長，利用家長向保姆施壓，只有簽約才有工作的權利。她表示，保姆也希望家長可以領更多錢，不是不願意簽，而是抱持觀望的態度。

對於簽約人數的上升，台北居家保姆沛羽媽表示，很多保姆與家長的關係都不錯，為了家長著想只好妥協簽約。其實，不簽約的保姆不代表不優質。沛羽媽表示：「沒有違規、未簽約的保姆，政府是否能為我們開立清白證明？」，政府應避免以托育準公公化契約將保姆畫上「優質」與「不優質」的界線。

社家署次長呂寶靜表示，「優質」與「不優質」取決於所站的角度不同，政府的規定本來就排富。保姆可能因不認同收費上限而未簽約，市場上也仍有所得高於20%而未能領取補助的家長。因此，未簽約者回歸市場機制，家長可自由選擇想要的服務品質。

呂寶靜表示，台灣目前的送托率中，保姆佔46%、托嬰中心佔52%，已能滿足市場需求，並無外界所傳供過於求的說法。目前中央仍對簽約狀況樂觀以對，準公共化托育政策的成效預計在半年後出爐。

(中時 )