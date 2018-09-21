秋節嚐美味！龜吼市集重整裝 萬里蟹紀錄片看成長

2018年09月21日 12:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

過去想要吃蟹，一般人總會想到上海大閘蟹，然想不到，短短七年間，新北市府與北海岸漁民的努力下，成功讓「萬里蟹」成為國際美食品牌！時序入秋，接下來又是中秋連假，想要嚐尚鮮萬里蟹，不妨來龜吼市集走走吧！重新整裝後的市集乾淨也美輪美奐，今（21）日還有萬里蟹紀錄片盛大首映！

市長參觀龜吼漁夫市集故事牆。（新北市漁業處提供）

龜吼漁夫市集至103年啟用以來，隨著萬里蟹品牌的推動，已成為遠方遊客遊玩北海岸必到重要景點，為了以更好容貌迎接遊客，龜吼漁夫市集整裝工程，於今日正式完工，新北市長朱立倫主持開市剪綵，見證萬里蟹的一路成長。

一看上影萬里蟹產地首映會。（新北市漁業處提供）

龜吼漁夫市集的攤商本是在地漁港漁民家屬擺攤販售自家捕撈的優質漁產品，本來在龜吼沿街擺攤，影響在地環境與交通，經過市府溝通後，103年正式進駐市集，提升營運環境及品質，今年市集營運4年了，新北市政府為了感謝在地漁民及攤商努力整修市集，增加風雨走廊強化市集設施，市集攤商也為了歡迎到訪民眾，在慶開市當日推出200元6隻萬里蟹限量100份以及各攤商超殺限量優惠。

主辦單位說待會還有萬里蟹紀錄片首映會，放映完還有有獎徵答活動，坐著吃海鮮看電影，又有獎品拿！話說搭著螃蟹季熱潮，紀錄片的線上播放次數在短短幾天就已經突破2萬次，秉著在地取材，在地放映精神，新北市農業局更於龜吼漁港舉行盛大的首映活動，吸引不少遊客駐足觀看！

6隻萬里蟹禮盒頭香民眾。（新北市漁業處提供）

一「蟹」知秋！趁著中秋連假，不妨來北海岸走走，看整裝後的龜吼漁夫市集，常常海味佳餚，在碧海藍天下，度過一個難忘的中秋！

(中時電子報)