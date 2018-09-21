開幕做公益 中市養生館募款8萬捐衡山

業者選在開幕日當天，募款約8萬元，捐給衡山社會福利基金會，由榮譽總團長曾朝榮（右三）代表接受捐贈的支票，響應愛心不落人後。（張妍溱攝）

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衡山基金會副董事長許瑞波（左三）致贈養生會館業者感謝狀。（張妍溱攝）

台中市北區五權路上的「金鐵塔養生會館」21日溫馨開幕，有別於熱鬧喧騰開幕儀式及奢華排場，業者有感於近幾年社福團體募款艱辛，特地選在開幕日，募款約8萬元，捐給衡山社會福利基金會，由榮譽總團長曾朝榮代表接受捐贈的支票，響應愛心不落人後。

養生會館業者發起開幕做公益活動，邀請台中市議員曾朝榮、台中市工商發展投資策進會總幹事蔡世寅、衡山基金會副董事長許瑞波、青商會總會長等貴賓，共同響應。

衡山行善團榮譽總團長曾朝榮指出，近年積極推動「衡山之家」青年精障安置中心籌建、「衡山行善團」為身心障礙弱勢家庭居家修繕整理等，需要各界募款，感謝業者愛心捐贈，期盼拋磚引玉，吸引更多企業或店家，匯聚愛的能量，一起來關懷弱勢族群。

主辦單位金鐵塔養生會館蘇董事長指出，他相當認同衡山行善團的理念，因目前景氣不佳，得知企業捐助社福團體逐漸縮水，他興起投入公益的想法，讓熱鬧開幕場面增添溫馨氣氛，這份善款代表對弱勢的關懷、為社會盡一份心力。

蘇董事長說，有感於弱勢族群需要大眾關心，他長期協助家扶中心做愛心、捐款花蓮小太陽老舊電腦更新後捐給學校教學使用，並提供麵包給學童當點心；「做愛心不能單打獨鬥！」，新店開幕，政商界友人都到場祝賀，藉此機會號召大家齊響應，對社會安定有很大幫助。

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(中時 )

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